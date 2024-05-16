Як клонувати людину

Звісно ж, про справжнє клонування мова не йде. Продавці цієї послуги пропонують клієнтам текстовий чат-бот або згенеровану анімовану модель людини, яка з'являється на екрані.. Як правило, в основу навчальних даних лягає текстове листування померлої особи, а також різноманітні тексти, написані нею, щоб машина могла наслідувати її стиль письма. Також аналізуються фото, відео і голос із записів, зроблених до смерті. У результаті виходить віртуальна персона, з якою можна поговорити й отримати відповідь схожу на ту, яку б дала жива людина.

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Таким чином люди, які сумують, можуть придбати штучні копії своїх померлих близьких у різних компаніях. Сьогодні це коштує приблизно 140-150 доларів, хоча ще кілька років тому ціна перевищувала 1000 доларів.

Однією з перших на цьому ринку була компанія Silicon Intelligence, що базується в Нанкіні, співзасновник якої Сунь Кай доручив своїм інженерам створити аватар своєї матері після того, як вона несподівано померла в 2019 році. Спочатку клон його матері був незграбним і повторюваним — але психологічний комфорт, який він приносив, усе ж був реальним.

Моя мама виглядала не дуже природно, але я все ще чув слова, які вона часто повторювала: "Ти вже поїв?" Вона завжди повторювала ці питання знову й знову, і коли я чув їх, це робило мене дуже емоційним",

– каже Сунь Кай.



ШІ-копія померлого чоловіка / Скриншот 24 Каналу з відео Euronews

Частина культури

Як зазначає автор статті на MIT Tech Review Зейі Янг, "довіра до мертвих є невід'ємною частиною китайських традицій поклоніння предкам". Робити це за допомогою зображення улюбленого члена сім'ї на екрані – не зовсім те саме, що писати йому листи або палити для нього пахощі на свята, але, очевидно, з розвитком технологій штучного інтелекту ця практика трансформується.

Він зазначає, що торгівля такими аватарами померлих набирає обертів, але поки що не стала справді масовою.

Я розмовляв з двома компаніями, які надали цю послугу більш ніж 2 000 клієнтам. Очевидно, що в порівнянні з 1,4 мільярдами людей, які проживають в Китаї, це все ще невелика кількість. Але вони стверджують, що за останній рік вона значно зросла,

– каже Зейі Янг.

Етичні проблеми, звичайно, залишаються, але китайські компанії створили ці аватари з "явної згоди найближчих членів сім'ї". Дехто переконаний, що таку згоду повинна давати не одна людина, а всі члени сім'ї, які залишилися в живих.

Варто зазначити, що сьогодні в Західному світі також є випадки створення ШІ-клонів людей, але здебільшого живих. Наприклад, Meta тестує віртуальних персон, що явно засновані на знаменитостях, які ще живі. Вони можуть дебютувати найближчими місяцями в інстаграмі та фейсбуці.