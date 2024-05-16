Как клонировать человека

Конечно же, о настоящем клонировании речь не идет. Продавцы этой услуги предлагают клиентам текстовый чат-бот или сгенерированную анимированную модель человека, которая появляется на экране. Как правило, в основу обучающих данных ложится текстовая переписка умершего лица, а также разнообразные тексты, написанные им, чтобы машина могла подражать его стилю письма. Также анализируются фото, видео и голос из записей, сделанных до смерти. В результате получается виртуальная персона, с которой можно поговорить и получить ответ похожий на тот, который бы дал живой человек.

Смотрите также Большой день ИИ: что показала компания Google на презентации I/O 2024

Таким образом люди, которые скучают, могут приобрести искусственные копии своих умерших близких в различных компаниях. Сегодня это стоит примерно 140-150 долларов, хотя еще несколько лет назад цена превышала 1000 долларов.

Одной из первых на этом рынке была компания Silicon Intelligence, базирующаяся в Нанкине, соучредитель которой Сунь Кай поручил своим инженерам создать аватар своей матери после того, как она неожиданно умерла в 2019 году. Сначала клон его матери был неуклюжим и повторяющимся — но психологический комфорт, который он приносил, все же был реальным.

Моя мама выглядела не очень естественно, но я все еще слышал слова, которые она часто повторяла: "Ты уже поел?" Она всегда повторяла эти вопросы снова и снова, и когда я слышал их, это делало меня очень эмоциональным",

– говорит Сунь Кай.



ИИ-копия умершего мужа / Скриншот 24 Канала из видео Euronews

Часть культуры

Как отмечает автор статьи на MIT Tech Review Зейи Янг, "доверие к мертвым является неотъемлемой частью китайских традиций поклонения предкам". Делать это с помощью изображения любимого члена семьи на экране – не совсем то же, что писать ему письма или жечь для него благовония на праздники, но, очевидно, с развитием технологий искусственного интеллекта эта практика трансформируется.

Он отмечает, что торговля такими аватарами умерших набирает обороты, но пока не стала действительно массовой.

Я разговаривал с двумя компаниями, которые предоставили эту услугу более чем 2 000 клиентам. Очевидно, что по сравнению с 1,4 миллиарда людей, проживающих в Китае, это все еще небольшое количество. Но они утверждают, что за последний год оно значительно выросло,

– говорит Зейи Янг.

Этические проблемы, конечно, остаются, но китайские компании создали эти аватары с "явного согласия ближайших членов семьи". Некоторые убеждены, что такое согласие должен давать не один человек, а все члены семьи, которые остались в живых.

Стоит отметить, что сегодня в Западном мире также есть случаи создания ИИ-клонов людей, но в основном живых. Например, Meta тестирует виртуальных персон, явно основанных на знаменитостях, которые еще живы. Они могут дебютировать в ближайшие месяцы в инстаграме и фейсбуке.