В Японії випустили перші у світі натрій-іонні павербанки: вони морозостійкі та не вибухають

Японська компанія Elecom розпочала продаж перших у світі натрій-іонних павербанків. Виробник заявляє, що ці пристрої не бояться низьких температур, не займаються вогнем і не вибухають, що є серйозною перевагою перед літій-іонними батареями, які використовуються в більшості сучасних портативних акумуляторів.

Цікаво, що компанія обмежила кількість продажів – один покупець може придбати не більше трьох таких пристроїв, повідомляє 24 Канал.

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Чому натрій?

Перехід на натрій-іонні батареї може значно знизити вартість енергетичних накопичувачів у майбутньому. Натрій є значно поширенішим елементом, ніж літій, запаси якого обмежені.

Крім того, натрієві батареї екологічніші, оскільки вони не мають високої токсичності й не потребують складної утилізації. Також вони є більш безпечними, оскільки не схильні до займання або вибуху.

Характеристики павербанка

Новий павербанк Elecom має ємність 9000 мА·год і важить 350 г. Його розміри становлять 87×31×106 мм. Пристрій оснащений портом USB-C PD, що забезпечує вихідну потужність 45 Вт, а також портом USB-A потужністю 18 Вт. Виробник заявляє, що батарея витримує до 5000 циклів зарядки, що суттєво перевищує можливості більшості літій-іонних аналогів.

До речі, нещодавно вчені створили батарею, яка виробляє енергію з радіоактивних відходів , використовуючи кристали та сонячні батареї. Ядерна батарея має потенціал для використання в середовищах з ядерними відходами, не потребує частого обслуговування і може служити десятиліттями.

Elecom пропонує дві моделі павербанків: чорну DE-C55L-9000BK і світло-сіру DE-C55L-9000LGY.



Павребанки DE-C55L-9000BK та DE-C55L-9000LGY / Фото Elecom

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Вартість пристроїв у Японії становить 9980 єн (близько 68 доларів), що дорожче за аналогічні літій-іонні павербанки. Водночас за ці гроші користувач отримує не лише безпечний пристрій, але й можливість користуватися ним навіть у мороз до -35 °C.