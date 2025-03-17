В Японії випустили перші у світі натрій-іонні павербанки: вони морозостійкі та не вибухають
- Японська компанія Elecom випустила перші у світі натрій-іонні павербанки, які не вибухають і стійкі до морозів, з ємністю 9000 мА·год та вагою 350 г.
- Павербанки доступні у двох моделях, коштують 9980 єн, та мають обмеження в покупці до трьох штук на одного клієнта.
Японська компанія Elecom розпочала продаж перших у світі натрій-іонних павербанків. Виробник заявляє, що ці пристрої не бояться низьких температур, не займаються вогнем і не вибухають, що є серйозною перевагою перед літій-іонними батареями, які використовуються в більшості сучасних портативних акумуляторів.
Цікаво, що компанія обмежила кількість продажів – один покупець може придбати не більше трьох таких пристроїв, повідомляє 24 Канал.
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Чому натрій?
Перехід на натрій-іонні батареї може значно знизити вартість енергетичних накопичувачів у майбутньому. Натрій є значно поширенішим елементом, ніж літій, запаси якого обмежені.
Крім того, натрієві батареї екологічніші, оскільки вони не мають високої токсичності й не потребують складної утилізації. Також вони є більш безпечними, оскільки не схильні до займання або вибуху.
Характеристики павербанка
Новий павербанк Elecom має ємність 9000 мА·год і важить 350 г. Його розміри становлять 87×31×106 мм. Пристрій оснащений портом USB-C PD, що забезпечує вихідну потужність 45 Вт, а також портом USB-A потужністю 18 Вт. Виробник заявляє, що батарея витримує до 5000 циклів зарядки, що суттєво перевищує можливості більшості літій-іонних аналогів.
Elecom пропонує дві моделі павербанків: чорну DE-C55L-9000BK і світло-сіру DE-C55L-9000LGY.
Павребанки DE-C55L-9000BK та DE-C55L-9000LGY / Фото Elecom
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Вартість пристроїв у Японії становить 9980 єн (близько 68 доларів), що дорожче за аналогічні літій-іонні павербанки. Водночас за ці гроші користувач отримує не лише безпечний пристрій, але й можливість користуватися ним навіть у мороз до -35 °C.