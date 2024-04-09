Цей дрон заряджається від ліній електропередач і може взагалі не сідати на землю

Час роботи акумулятора є ключовим обмежувальним фактором у використанні дронів. Хоча існують комерційні моделі, які можуть перебувати в повітрі 45 хвилин або більше на одному заряді, можливість утримувати дрони в повітрі довше була б корисною для багатьох цілей. Дослідники з Університету Південної Данії мають ідею.

Як це працює

Інженери вже кілька років працюють над цим питанням, розробляючи дрони, які можуть підзаряджатися безпосередньо від ліній електропередач. Цього разу вони прикріпили систему захоплення до дрона Tarot 650 Sport, який вони дообладнали електричною силовою установкою квадрокоптера, модулем автопілота та іншими компонентами.

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Коли системи дрона виявляють, що батарея розряджається, пристрій використовує свою камеру та радар міліметрового діапазону, щоб визначити найближчу лінію електропередач. Потім дрон підлітає до дротів знизу, використовуючи пару нахилених всередину "рук", щоб направити кабель у захват. Індуктивний зарядний пристрій отримує струм з лінії електропередач. Коли батарея заряджена, захват відкривається, і дрон продовжує свій шлях.

Демонстрація роботи дрона: відео

Спочатку ідея полягала в тому, щоб лише дрони, які інспектують лінії електропередач, використовували таку систему зарядки. Вперше дослідники продемонстрували безпілотник, який заряджається від ліній електропередач, у 2022 році. Цього разу вони вдосконалили систему захоплення й продемонстрували реальний приклад використання технології.

У статті, яку вони представлять на Міжнародній конференції з робототехніки і автоматизації IEEE наступного місяця, команда описала проєкт як "наскільки відомо, першу в світі систему, здатну підтримувати роботу протягом багатьох циклів огляду/зарядки за рахунок збору енергії з ліній електропередач в реальних умовах на відкритому повітрі".

Під час, мабуть, найуспішнішого випробуваннявиконання завдань і заряджання.

Дрони вже багато років використовуються для моніторингу та інспекції ліній електропередач. Вони особливо корисні у віддалених районах, таких як гірські вершини, де огляд ліній електропередач вручну є складним завданням.

Варто зазначити, поряд із цим існує одна проблема. Часто дрони чіпляються за лінії електропередач. Якщо щось піде не так, і БПЛА якимось чином пошкодить лінію електропередач, цілий регіон може залишитися без електрики. Зарядні майданчики для дронів існують і можуть бути безпечнішим варіантом, але вони потребують додаткового простору для інфраструктури.