На CES 2023 показали одяг для імітації ударів в іграх та пристрій для передачі запахів

Найбільша виставка технологій закінчилась, але кількість показаних ґаджетів настільки велика, що новини про них надходитимуть іще довго. Ігрову індустрію не оминули стороною: одна з компаній представила одяг, що імітує влучання куль, удари ножем та укуси комах, а інша – пристрій, який дасть змогу відчути запахи з фільмів та ігор.

Обидві технології поки що допрацьовуються і ще не надійшли в продаж. Коли їх можна буде купити, невідомо.

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Імітація ударів

OWO Skin – це особливий одяг, який вміє імітувати різні типи ударів та інших впливів на персонажа за рахунок тактильного зворотного зв'язку. Стверджується, що новинка здатна передати потрапляння кулі, удар ножем або кулаком, кровотечу, укуси комах, влучання дротика і так далі – всього близько 30 дій.

Для імітації використовують електричні імпульси. У рамках виставки журналісти деяких західних видань випробували систему й висловили задоволення.

У технічному плані про новинку відомо небагато.

Система імітує вплив на 10 зон на верхній частині тіла, включно з руками.

Рівень впливу можна налаштовувати в застосунку (він доступний для Android, iOS і Windows)

OWO Skin доступний в розмірах від 2XS до 4XL.

При кожному надяганні система здійснює калібрування і вміє запам'ятовувати параметри користувача.

Новинки виготовлені з еластичних матеріалів, а для живлення є батарея, якої вистачає до 8 годин роботи. При цьому підключення до ігрового ПК або консолі здійснюється через Bluetooth, тобто дроти заважати не будуть.

На сайті компанії вже можна попередньо замовити версію з короткими рукавами за 425 доларів, але незабаром обіцяють варіант і з довгими рукавами.

Коротка презентація технології від компанії: відео

Чим пахнуть ігри та фільми

Японська компанія Aromajoin привезла на виставку CES 2023 пристрій під назвою Aroma Shooter Wearable. Ця технологія дає змогу "оцифровувати" аромати, щоб додати "новий канал комунікації". Інакше кажучи, ця система дає змогу відчути запахи, що відповідають подіям у фільмі або відеогрі.

Пристрій складається з картриджа з ароматом і самого розпилювача. Сам "шутер" бездротовий.

Стверджується, що перемикання між запахами майже миттєве.

Система вміє змішувати аромати.

Користувачі можуть запрограмувати понад сотню ароматів так, щоб вони вистрілювали в обличчя в міру перегляду фільму або проходження гри.

так, щоб вони вистрілювали в обличчя в міру перегляду фільму або проходження гри. Також можна складати ароматичні "плейлисти".

Вартість Aroma Shooter з 6 картриджами висока – 998 доларів. Ціни на самі картриджі становлять 54 долари. При цьому незрозуміло, чи буде новинка продаватися тільки в Японії, чи її можна чекати й у решті світу.

Як працює Aroma Shooter: відео