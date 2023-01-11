Обе технологии пока что дорабатываются и еще не поступили в продажу. Когда их можно будет купить, неизвестно.

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Имитация ударов

OWO Skin – это особая одежда, умеющая имитировать различные типы ударов и других влияний на персонажа за счет тактильной обратной связи. Утверждается, что новинка способна передать попадание пули, удар ножом или кулаком, кровотечение, укусы насекомых, попадание дротика и так далее – всего около 30 действий.

Для имитации используют электрические импульсы. В рамках выставки журналисты некоторых западных изданий испытали систему и выразили удовлетворение.

В техническом плане о новинке известно немногое.

Система имитирует влияние на 10 зон на верхней части тела, включая руки.

Уровень воздействия можно настраивать в приложении (оно доступно для Android, iOS и Windows)

OWO Skin доступен в размерах от 2XS до 4XL.

При каждом надевании система производит калибровку и умеет запоминать параметры пользователя.

Новинки изготовлены из эластичных материалов, а для питания есть батарея, которой хватает до 8 часов работы. При этом подключение к игровому ПК или консоли осуществляется через Bluetooth, то есть провода мешать не будут.

На сайте компании уже можно предварительно заказать версию с короткими рукавами 425 долларов, но вскоре обещают вариант и с длинными рукавами.

Короткая презентация технологии от компании: видео

Чем пахнут игры и фильмы

Японская компания Aromajoin привезла на выставку CES 2023 устройство под названием Aroma Shooter Wearable. Эта технология позволяет "оцифровывать" ароматы, чтобы добавить "новый канал коммуникации". Другими словами, эта система позволяет почувствовать запахи, соответствующие событиям в фильме или видеоигре.

Устройство состоит из картриджа с ароматом и самого распылителя. Сам "шутер" беспроводной.

Утверждается, что переключение между запахами почти мгновенное.

Система умеет смешивать ароматы.

Пользователи могут запрограммировать более сотни ароматов так, чтобы они выстреливали в лицо по мере просмотра фильма или прохождения игры.

так, чтобы они выстреливали в лицо по мере просмотра фильма или прохождения игры. Также можно составлять ароматические "плейлисты".

Стоимость Aroma Shooter с 6 картриджами высока – 998 долларов. Цены на сами картриджи составляют 54 доллара. При этом непонятно, будет ли новинка продаваться только в Японии или ее можно ожидать и в остальном мире.

Как работает Aroma Shooter: видео