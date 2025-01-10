Xiaomi представила потужний смартфон Poco X7 Pro та його ексклюзивну версію Iron Man Edition

Бренд Poco, що належить Xiaomi та орієнтований на молоду аудиторію, офіційно презентував новий смартфон Poco X7 Pro та його спеціальну версію — Poco X7 Pro Iron Man Edition. За словами виробника, ключовими особливостями нової серії стали практичність, надійність і стильний дизайн.

Poco X7 Pro отримав потужний процесор MediaTek Dimensity 8400-Ultra, виготовлений за 4-нм техпроцесом, повідомляє 24 Канал.

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У порівнянні з попередньою моделлю Dimensity 8300, центральний процесор став на 54% продуктивнішим, а графічна підсистема – на 70%. Для ефективного охолодження в смартфоні використовується система LiquidCool Technology 4.0 із випарною камерою Poco 3D IceLoop площею 5000 мм².

Завдяки спеціальній 3D-структурі в зоні процесора тепло розсіюється втричі ефективніше, ніж у звичайних випарних камерах.



Виробник обіцяє відмінне охолодження в Poco X7 Pro / Фото Xiaomi

Смартфон працює на базі Xiaomi HyperOS 2, створеної на Android. Він оснащений додатком Google Gemini і низкою фірмових AI-сервісів:

AI Erase Pro для видалення об'єктів із фото,

для видалення об'єктів із фото, AI Image Expansion для корекції композиції,

для корекції композиції, AI Film для створення коротких відео "кінематографічної" якості,

для створення коротких відео "кінематографічної" якості, AI Interpreter для перекладу в реальному часі,

для перекладу в реальному часі, а також функціями AI Notes і AI Recorder для підсумовування та транскрипції аудіозаписів.

Частина цих функцій стане доступною після оновлення ПЗ у березні й працюватиме через хмарні сервіси.

Автономність та дисплей

Poco X7 Pro оснащений акумулятором на 6000 мА·год із підтримкою швидкої зарядки 90W HyperCharge. Повна зарядка триває лише 42 хвилини, а після 1000 циклів батарея зберігає 90% ємності. Смартфон можна заряджати навіть при температурі -25 °C.

Дисплей CrystalRes 1.5K Flow AMOLED має діагональ 6,67 дюйма, частоту оновлення до 120 Гц, яскравість до 3200 ніт, охоплення 100% колірного простору DCI-P3 і підтримку 12-бітного кольору (68 мільярдів кольорів). Сенсорна панель працює з частотою 2560 Гц, а екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i.

Камери для зйомок професійного рівня

Основна камера смартфона оснащена 50-мегапіксельним сенсором Sony IMX882 з діафрагмою f/1.5 та оптичною стабілізацією.

Доповнює її 8-мегапіксельна надширококутна камера.

Фронтальна камера має роздільну здатність 20 МП.

Для зйомки рухомих об'єктів передбачена функція UltraSnap , що зменшує розмиття, а портретний режим Golden Portrait пропонує подвійний фокус – 26 мм і 35 мм.

, що зменшує розмиття, а портретний режим пропонує подвійний фокус – 26 мм і 35 мм. Відеозйомка доступна в 4K при 60 кадрах за секунду з підтримкою оптичної та електронної стабілізації.

Також є можливість запису у 10-бітному режимі з профілем LOG для подальшої кольорокорекції прямо на пристрої.

Poco X7 Pro підтримує стандарти 4G і 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, має інфрачервоний порт і вбудований у дисплей сканер відбитків пальців. Корпус смартфона відповідає стандарту IP68, що гарантує захист від пилу та води.

Ексклюзивна версія Iron Man Edition

У рамках співпраці з Marvel була представлена спеціальна версія – Poco X7 Pro Iron Man Edition. Смартфон отримав рельєфний корпус із платиновими акцентами та зображенням шолома Залізної Людини на задній панелі. Інтерфейс пристрою також оформлений у стилі культового героя коміксів.



Poco X7 Pro Iron Man Edition / Фото Xiaomi