Poco X7 Pro получил мощный процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra, изготовлен по 4-нм техпроцессу, сообщает 24 Канал.
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По сравнению с предыдущей моделью Dimensity 8300, центральный процессор стал на 54% производительнее, а графическая подсистема – на 70%. Для эффективного охлаждения в смартфоне используется система LiquidCool Technology 4.0 с испарительной камерой Poco 3D IceLoop площадью 5000 мм².
Благодаря специальной 3D-структуре в зоне процессора тепло рассеивается втрое эффективнее, чем в обычных испарительных камерах.
Производитель обещает отличное охлаждение в Poco X7 Pro / Фото Xiaomi
Смартфон работает на базе Xiaomi HyperOS 2, созданной на Android. Он оснащен приложением Google Gemini и рядом фирменных AI-сервисов:
- AI Erase Pro для удаления объектов с фото,
- AI Image Expansion для коррекции композиции,
- AI Film для создания коротких видео "кинематографического" качества,
- AI Interpreter для перевода в реальном времени,
- а также функциями AI Notes і AI Recorder для суммирования и транскрипции аудиозаписей.
Часть этих функций станет доступной после обновления ПО в марте и будет работать через облачные сервисы.
Автономность и дисплей
Poco X7 Pro оснащен аккумулятором на 6000 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки 90W HyperCharge. Полная зарядка длится всего 42 минуты, а после 1000 циклов батарея сохраняет 90% емкости. Смартфон можно заряжать даже при температуре -25 °C.
Дисплей CrystalRes 1.5K Flow AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма, частоту обновления до 120 Гц, яркость до 3200 нит, охват 100% цветового пространства DCI-P3 и поддержку 12-битного цвета (68 миллиардов цветов). Сенсорная панель работает с частотой 2560 Гц, а экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.
Камеры для съемок профессионального уровня
- Основная камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 с диафрагмой f/1.5 и оптической стабилизацией.
- Дополняет ее 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.
- Фронтальная камера имеет разрешение 20 МП.
- Для съемки движущихся объектов предусмотрена функция UltraSnap, уменьшающая размытие, а портретный режим Golden Portrait предлагает двойной фокус – 26 мм и 35 мм.
- Видеосъемка доступна в 4K при 60 кадрах в секунду с поддержкой оптической и электронной стабилизации.
- Также есть возможность записи в 10-битном режиме с профилем LOG для дальнейшей цветокоррекции прямо на устройстве.
Poco X7 Pro поддерживает стандарты 4G и 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, имеет инфракрасный порт и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Корпус смартфона соответствует стандарту IP68, что гарантирует защиту от пыли и воды.
Эксклюзивная версия Iron Man Edition
В рамках сотрудничества с Marvel была представлена специальная версия – Poco X7 Pro Iron Man Edition. Смартфон получил рельефный корпус с платиновыми акцентами и изображением шлема Железного Человека на задней панели. Интерфейс устройства также оформлен в стиле культового героя комиксов.
Poco X7 Pro Iron Man Edition / Фото Xiaomi