Ранее Apple анонсировала выход этих продуктов в первой половине 2025 года, однако теперь сроки стали более четкими, сообщает 24 Канал. По словам Гурмана, обновления iOS 18.3 и iPadOS 18.3 могут быть выпущены уже в конце января, но новые устройства, вероятно, дебютируют в марте или апреле.

А тем временем Apple планирует изменить бренд iPhone SE

Обновление iOS 18.4, которое добавит поддержку новых языков для Apple Intelligence, ожидается в апреле, а новинки Apple будут работать на базе iOS 18.3 с возможностью обновления.

iPhone SE 4 и новые планшеты

Новый iPhone SE 4 по дизайну будет напоминать iPhone 14, однако сохранится одна камера на задней панели. Смартфон получит современный процессор A18, который используется в серии iPhone 16.

Планшет iPad 11, как ожидается, будет оснащен процессором A17 Pro, что обеспечит поддержку Apple Intelligence.



iPhone SE 4 / Фото 9to5mac

По iPad Air, который последний раз обновлялся в прошлом году и получил процессор M2, пока нет точных данных об изменениях, запланированных на весну.

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Apple традиционно проводит весенние презентации, и новинки этого года обещают быть интересными для пользователей, которые ищут современные, но доступные решения.