Что изменится

Согласно утечке, теперь iPhone SE 4 потенциально будет называться iPhone 16E, а модель SE 5, соответственно, получит название 17E. Такой подход к наименованию может лучше отображать принадлежность этих смартфонов ко всей линейке, а не выделять их отдельно от других устройств. Это несколько напоминает подход Google Pixel. Компания выпускает флагманы в один год, а в начале следующего добавляет к линейке более бюджетное устройство с приставкой "а" в названии. Здесь мы можем увидеть нечто похожее, сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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Первым этой новостью поделился информатор Majin Bu в соцсети X, утверждая, что его источники сообщили ему, что устройство будет называться iPhone 16E вместо iPhone SE 4. Информатор также поделился дополнительными подробностями о бюджетном iPhone, подтвердив предыдущие сообщения и слухи о дизайне и характеристиках дисплея.

Он говорит, что iPhone 16E будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, а это означает, что он будет иметь меньший вырез и больший 6,1-дюймовый дисплей.

Инсайдер также утверждает, что бюджетный iPhone 16E будет оснащен OLED-дисплеем, что является значительным шагом вперед по сравнению с LCD-дисплеем iPhone SE 3. С выходом iPhone 16E или iPhone SE 4 Apple завершит переход от LCD к OLED-дисплеям в iPhone.

Утечка также утверждает, что iPhone 16E будет доступен только в двух цветовых вариантах, и не будет никаких специальных вариантов, кроме черного и белого.

Последнее дополнение, которое сделает 16E лучше iPhone 14, – это кнопка Action Button, которая дебютировала с запуском моделей iPhone 15 Pro. Apple обновила линейку iPhone 16, добавив к ней кнопку действия и кнопку управления камерой, но последняя, вероятно, не будет доступна на бюджетном iPhone так быстро.

Ожидается, что iPhone 16E также будет оснащен чипом A18 или A17 Pro с 8 гигабайтами оперативной памяти. Это означает, что устройство будет готово к работе с Apple Intelligence.

Утечка также поделилась рендерами устройства, которые точно соответствуют предыдущим сообщениям.

Apple анонсировала актуальный iPhone SE во время онлайн-мероприятия в марте 2022 года. Устройство внешне похоже на iPhone 8, с устаревшими функциями, такими как кнопка Touch ID, порт Lightning и толстые рамки вокруг дисплея. Ожидается, что iPhone 16E также выйдет примерно в марте 2025 года.