Що зміниться

Згідно з витоком, тепер iPhone SE 4 потенційно буде називатися iPhone 16E, а модель SE 5, відповідно, отримає назву 17E. Такий підхід до найменування може краще відображати приналежність цих смартфонів до всієї лінійки, а не виділяти їх окремо від інших пристроїв. Це дещо нагадує підхід Google Pixel. Компанія випускає флагмани в один рік, а на початку наступного додає до лінійки бюджетніший пристрій з приставкою "а" в назві. Тут ми можемо побачити щось схоже, повідомляє 24 Канал з посиланням на MacRumors.

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Першим цією новиною поділився інформатор Majin Bu в соцмережі X, стверджуючи, що його джерела повідомили йому, що пристрій буде називатися iPhone 16E замість iPhone SE 4. Інформатор також поділився додатковими подробицями про бюджетний iPhone, підтвердивши попередні повідомлення й чутки про дизайн і характеристики дисплея.

Він каже, що iPhone 16E матиме дизайн, схожий на iPhone 14, а це означає, що він матиме менший виріз і більший 6,1-дюймовий дисплей.

Інсайдер також стверджує, що бюджетний iPhone 16E буде оснащений OLED-дисплеєм, що є значним кроком вперед у порівнянні з LCD-дисплеєм iPhone SE 3. З виходом iPhone 16E або iPhone SE 4 Apple завершить перехід від LCD до OLED-дисплеїв в iPhone.

Витік також стверджує, що iPhone 16E буде доступний лише у двох колірних варіантах, і не буде ніяких спеціальних варіантів, окрім чорного та білого.

Останнє доповнення, яке зробить 16E кращими за iPhone 14, – це кнопка Action Button, яка дебютувала із запуском моделей iPhone 15 Pro. Apple оновила лінійку iPhone 16, додавши до неї кнопку дії та кнопку керування камерою, але остання, ймовірно, не буде доступна на бюджетному iPhone так швидко.

Очікується, що iPhone 16E також буде оснащений чипом A18 або A17 Pro з 8 гігабайтами оперативної пам'яті. Це означає, що пристрій буде готовий до роботи з Apple Intelligence.

Витік також поділився рендерами пристрою, які точно відповідають попереднім повідомленням.

Apple анонсувала актуальний iPhone SE під час онлайн-заходу в березні 2022 року. Пристрій зовні схожий на iPhone 8, із застарілими функціями, такими як кнопка Touch ID, порт Lightning і товсті рамки навколо дисплея. Очікується, що iPhone 16E також вийде приблизно у березні 2025 року.