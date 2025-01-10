Poco X7 Pro отримав потужний процесор MediaTek Dimensity 8400-Ultra, виготовлений за 4-нм техпроцесом, повідомляє 24 Канал.
А тим часом Apple представить iPhone SE 4 та нові iPad вже зовсім скоро
У порівнянні з попередньою моделлю Dimensity 8300, центральний процесор став на 54% продуктивнішим, а графічна підсистема – на 70%. Для ефективного охолодження в смартфоні використовується система LiquidCool Technology 4.0 із випарною камерою Poco 3D IceLoop площею 5000 мм².
Завдяки спеціальній 3D-структурі в зоні процесора тепло розсіюється втричі ефективніше, ніж у звичайних випарних камерах.
Виробник обіцяє відмінне охолодження в Poco X7 Pro / Фото Xiaomi
Смартфон працює на базі Xiaomi HyperOS 2, створеної на Android. Він оснащений додатком Google Gemini і низкою фірмових AI-сервісів:
- AI Erase Pro для видалення об'єктів із фото,
- AI Image Expansion для корекції композиції,
- AI Film для створення коротких відео "кінематографічної" якості,
- AI Interpreter для перекладу в реальному часі,
- а також функціями AI Notes і AI Recorder для підсумовування та транскрипції аудіозаписів.
Частина цих функцій стане доступною після оновлення ПЗ у березні й працюватиме через хмарні сервіси.
Автономність та дисплей
Poco X7 Pro оснащений акумулятором на 6000 мА·год із підтримкою швидкої зарядки 90W HyperCharge. Повна зарядка триває лише 42 хвилини, а після 1000 циклів батарея зберігає 90% ємності. Смартфон можна заряджати навіть при температурі -25 °C.
Дисплей CrystalRes 1.5K Flow AMOLED має діагональ 6,67 дюйма, частоту оновлення до 120 Гц, яскравість до 3200 ніт, охоплення 100% колірного простору DCI-P3 і підтримку 12-бітного кольору (68 мільярдів кольорів). Сенсорна панель працює з частотою 2560 Гц, а екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i.
Камери для зйомок професійного рівня
- Основна камера смартфона оснащена 50-мегапіксельним сенсором Sony IMX882 з діафрагмою f/1.5 та оптичною стабілізацією.
- Доповнює її 8-мегапіксельна надширококутна камера.
- Фронтальна камера має роздільну здатність 20 МП.
- Для зйомки рухомих об'єктів передбачена функція UltraSnap, що зменшує розмиття, а портретний режим Golden Portrait пропонує подвійний фокус – 26 мм і 35 мм.
- Відеозйомка доступна в 4K при 60 кадрах за секунду з підтримкою оптичної та електронної стабілізації.
- Також є можливість запису у 10-бітному режимі з профілем LOG для подальшої кольорокорекції прямо на пристрої.
Poco X7 Pro підтримує стандарти 4G і 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, має інфрачервоний порт і вбудований у дисплей сканер відбитків пальців. Корпус смартфона відповідає стандарту IP68, що гарантує захист від пилу та води.
Ексклюзивна версія Iron Man Edition
У рамках співпраці з Marvel була представлена спеціальна версія – Poco X7 Pro Iron Man Edition. Смартфон отримав рельєфний корпус із платиновими акцентами та зображенням шолома Залізної Людини на задній панелі. Інтерфейс пристрою також оформлений у стилі культового героя коміксів.
Poco X7 Pro Iron Man Edition / Фото Xiaomi