MagSafe для Android: на виставці CES анонсували уніфікований стандарт бездротової зарядки

У рамках виставки CES, яка зараз проходить у Лас-Вегасі, консорціум Wireless Power Consortium (WPC) повідомив про затвердження нового стандарту бездротової зарядки Qi2, в основі якого лежить магнітний пристрій MagSafe від компанії Apple.

Повідомляється, що Qi2 покликаний об'єднати багаторічні зусилля всієї галузі. Новий стандарт забезпечить підвищену зручність та ефективність для мобільних пристроїв і натільних аксесуарів. Повноцінно він буде представлений пізніше цього року.

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Що відомо про новий стандарт

WPC є глобальною організацією, що займається створенням стандартів для забезпечення безпечної, ефективної та сумісної бездротової зарядки та бездротового живлення. В консорціум входить ряд компаній, що займаються розробкою та розвитком відповідних технологій і зацікавлені в питанні.

Споживачі та роздрібні продавці повідомляють нам, що вони плутаються в тому, які пристрої сертифіковані Qi, а які стверджують, що працюють з Qi, але не сертифіковані. Ця плутанина може призвести до поганого користувацького досвіду і навіть до проблем з безпекою. Наш стандарт гарантує споживачам, що їхні пристрої безпечні, ефективні та сумісні з іншими брендами. Qi2 стане глобальним стандартом для бездротової зарядки і надасть споживачам і рітейлерам таку впевненість,

– каже Пол Струхсейкер, виконавчий директор Wireless Power Consortium.

Apple, як член WPC, заклала основу для Qi2, тоді як інші партнери по консорціуму розробили стандарти потужності магнітів і живлення. Вони гарантують, що котушки мобільних і зарядних пристроїв будуть ідеально розміщені відносно одна одної, що дасть змогу забезпечити високу енергоефективність і швидку зарядку. Уніфікація дозволить споживачам користуватися одним пристроєм бездротової зарядки для всіх своїх ґаджетів, а не купувати новий від кожного виробника. Завдяки підвищеній ефективності та сумісності, Qi2 дозволить пришвидшити заряджання, а також прокладе шлях до ще більшого зростання швидкостей у майбутньому, не забуваючи про безпеку та енергоефективність. Крім того, стандартизація не скорочуватиме термін служби акумулятора та не пошкоджуватиме смартфон чи інший ґаджет користувача.

Якихось конкретних технічних специфікацій WPC не наводить. Перші пристрої з бездротовою зарядкою нового стандарту з'являться на ринку наприкінці 2023 року.