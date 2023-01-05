Сообщается, что Qi2 призван объединить многолетние усилия всей отрасли. Новый стандарт обеспечит повышенное удобство и эффективность для мобильных устройств и аксессуаров. Полноценно он будет представлен позже в этом году.

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Что известно о новом стандарте

WPC является глобальной организацией, которая занимается созданием стандартов по обеспечению безопасной, эффективной и совместимой беспроводной зарядки и беспроводного питания. В консорциум входит ряд компаний, занимающихся разработкой и развитием соответствующих технологий и заинтересованных в вопросе.

Потребители и розничные продавцы сообщают нам, что они путаются в том, какие устройства сертифицированы Qi, а которые утверждают, что работают с Qi, но не сертифицированы. Эта неразбериха может привести к плохому пользовательскому опыту и даже к проблемам с безопасностью. Наш стандарт гарантирует потребителям, что их устройства безопасны, эффективны и совместимы с другими брендами. Qi2 станет глобальным стандартом для беспроводной зарядки и придаст потребителям и ритейлерам такую уверенность.

– говорит Пол Струхсейкер, исполнительный директор Wireless Power Consortium.

Apple, как член WPC, заложила основу для Qi2, в то время как другие партнеры по консорциуму разработали стандарты мощности магнитов и питания. Они гарантируют, что катушки мобильных и зарядных устройств будут идеально размещены относительно друг друга, что позволит обеспечить высокую энергоэффективность и быструю зарядку. Унификация позволит потребителям пользоваться одним устройством беспроводной зарядки для всех своих гаджетов, а не покупать новый от каждого производителя. Благодаря повышенной эффективности и совместимости, Qi2 позволит ускорить зарядку, а также проложит путь к еще большему росту скоростей в будущем, не забывая о безопасности и энергоэффективности. Кроме того, стандартизация не сокращает срок службы аккумулятора и не повреждает смартфон или другой пользовательский гаджет.

Каких-либо конкретных технических спецификаций WPC не приводит. Первые устройства с беспроводной зарядкой нового стандарта появятся на рынке в конце 2023 года.