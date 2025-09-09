Apple готує свою традиційну осінню презентацію, яка цього року отримала інтригуючу назву "Awe Dropping". Захід відбудеться вже 9 вересня в онлайн-форматі. Очікується, що компанія представить нову лінійку смартфонів, а також оновить інші популярні ґаджети.

Де дивитися презентацію Apple?

Головною подією вересневого заходу Apple, безперечно, стане анонс нової лінійки смартфонів iPhone 17. За попередньою інформацією, компанія планує представити одразу чотири моделі: базовий iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та абсолютно нову версію під назвою iPhone 17 Air, пише 24 Канал.

Найбільшу увагу привертає саме модель Air, яка, за чутками, стане найтоншим смартфоном в історії Apple. Очікується, що він матиме 6,6-дюймовий дисплей та лише одну основну камеру. Це буде перший випадок, коли Apple використовує назву "Air" для свого смартфона. Базовий iPhone 17 також може отримати значне оновлення – екран ProMotion з частотою оновлення 120 герців, який раніше був ексклюзивом для Pro-моделей. Водночас старші моделі Pro можуть отримати перший значний редизайн з часів iPhone 12 Pro.

Окрім смартфонів, Apple, ймовірно, покаже:

Оновлені моделі розумних годинників – Apple Watch Series 11 та Apple Watch Ultra 3.

Нове покоління навушників, AirPods Pro 3.

Також на презентації можуть оголосити дату виходу нової операційної системи iOS 26 та інших.

Очікується оновлення колонки HomePod Mini 2020 року, новий трекер місцезнаходження AirTag та просте оновлення лише внутрішньої частини гарнітури Vision Pro. Нарешті, має надійти оновлення для потокової приставки Apple TV 4K, яке стане її першим оновленням за три роки.

Як і завжди, презентація є заздалегідь записаною і буде транслюватися на YouTube. Ви можете вже зараз підписатися на сповіщення в анонсі нижче, щоб дізнатися про початок за кілька хвилин. Початок очікується о 20:00 за київським часом.