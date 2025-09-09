Apple готовит свою традиционную осеннюю презентацию, которая в этом году получила интригующее название "Awe Dropping". Мероприятие состоится уже 9 сентября в онлайн-формате. Ожидается, что компания представит новую линейку смартфонов, а также обновит другие популярные гаджеты.

Где смотреть презентацию Apple?

Главным событием сентябрьского мероприятия Apple, бесспорно, станет анонс новой линейки смартфонов iPhone 17. По предварительной информации, компания планирует представить сразу четыре модели: базовый iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и совершенно новую версию под названием iPhone 17 Air, пишет 24 Канал.

Наибольшее внимание привлекает именно модель Air, которая, по слухам, станет самым тонким смартфоном в истории Apple. Ожидается, что он будет иметь 6,6-дюймовый дисплей и только одну основную камеру. Это будет первый случай, когда Apple использует название "Air" для своего смартфона. Базовый iPhone 17 также может получить значительное обновление – экран ProMotion с частотой обновления 120 герц, который ранее был эксклюзивом для Pro-моделей. В то же время старшие модели Pro могут получить первый значительный редизайн со времен iPhone 12 Pro.

Кроме смартфонов, Apple, вероятно, покажет:

Обновленные модели умных часов – Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3.

Новое поколение наушников, AirPods Pro 3.

Также на презентации могут объявить дату выхода новой операционной системы iOS 26 и других.

Ожидается обновление колонки HomePod Mini 2020 года, новый трекер местонахождения AirTag и простое обновление только внутренней части гарнитуры Vision Pro. Наконец, должно поступить обновление для потоковой приставки Apple TV 4K, которое станет ее первым обновлением за три года.

Как и всегда, презентация является заранее записанной и будет транслироваться на YouTube. Вы можете уже сейчас подписаться на оповещения в анонсе ниже, чтобы узнать о начале за несколько минут. Начало ожидается в 20:00 по киевскому времени.