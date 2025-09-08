Щорічна осіння презентація Apple запланована на 9 вересня. Цей захід, що отримав слоган "Awe dropping", традиційно є головною подією року для компанії, де вона представляє свої ключові новинки. Очікується, що цього разу в центрі уваги опиниться лінійка смартфонів iPhone 17, а також оновлені Apple Watch та AirPods.

Що відомо про майбутні новинки Apple?

На заході, який відбудеться в штаб-квартирі Apple Park у Купертіно, компанія, ймовірно, представить до семи нових продуктів. Головною зіркою вечора стане лінійка iPhone 17, яка може суттєво змінити звичний модельний ряд смартфонів, пише 24 Канал.

Дивіться також Логотип майбутньої презентації Apple натякає на два важливі оновлення

iPhone 17: новий дизайн і відмова від моделі Plus

Однією з головних інтриг є можлива заміна моделі "Plus" на абсолютно нову версію під назвою iPhone 17 Air. Цей смартфон, натхненний дизайном MacBook Air, може стати надзвичайно тонким – його товщина складе близько 5,5 міліметра, що майже на третину менше, ніж у iPhone 16 Pro. Однак такий тонкий корпус може призвести до зменшення ємності акумулятора.



iPhone 17 Air / Фото MacRumors

Стандартна модель iPhone 17, як очікується, також отримає значні покращення. Розмір її екрана може зрости з 6,1 до 6,3 дюйма, а частота оновлення дисплея збільшиться з 60 Гц до 120 Гц, що забезпечить більш плавну роботу інтерфейсу. Також чутки вказують на оновлену 24-мегапіксельну фронтальну камеру та нові кольори корпусу, зокрема фіолетовий та зелений.

Pro-версії: акцент на потужності та фотографії

Найбільш суттєві оновлення очікуються в моделях iPhone 17 Pro та Pro Max:

Згідно з витоками, обидва смартфони отримають потрійну 48-мегапіксельну основну камеру.

Найбільш вражаючою зміною може стати 8-кратний оптичний зум у телеоб'єктиві, що є значним кроком уперед порівняно з 5-кратним зумом у попередніх моделях.

Камери також зможуть записувати відео у форматі 8K.

Для підвищення продуктивності Pro-моделі оснастять новим процесором A19 Pro, 12 ГБ оперативної пам'яті та інноваційною системою охолодження з випарною камерою. Ця технологія, вже знайома користувачам флагманських Android-пристроїв, дозволить процесору довше працювати на максимальній потужності без перегріву, що особливо важливо для мобільних ігор та запису відео у високій якості.

Крім того, очікується, що iPhone 17 Pro Max отримає найвитриваліший акумулятор в історії iPhone, ємність якого може перевищити 5000 мАг.



iPhone 17 Pro у нових кольорах / Фото MacRumors

Інші очікувані пристрої

Окрім смартфонів, Apple, ймовірно, представить нове покоління розумних годинників: Apple Watch Series 11 та Apple Watch Ultra 3. Очікується, що вони отримають оновлений дизайн, нові процесори та розширені функції для моніторингу здоров'я.

Також на презентації можуть дебютувати навушники AirPods Pro 3 з покращеним звуком, новим чипом та функціями відстеження стану здоров'я, такими як моніторинг серцевого ритму. Цікаво, що деякі аналітики, зокрема Мін-Чі Куо, припускають, що через виробничі складнощі вихід нових навушників можуть перенести на 2026 рік.

Розумний дім, телебачення, розваги й аудіо. Очікується оновлення колонки HomePod Mini 2020 року, новий трекер місцезнаходження AirTag та просте оновлення лише внутрішньої частини гарнітури Vision Pro. Нарешті, має надійти оновлення для потокової приставки Apple TV 4K, яке стане її першим оновленням за три роки. Чутки свідчать про те, що основним оновленням нової моделі стане чіп Apple A17 Pro, представлений для iPhone 15 Pro, а також використаний в iPad mini 7. Процесор A17 Pro буде нібито поєднаний з 8 ГБ оперативної пам'яті, що робить його найменшим і найдешевшим чипом Apple, здатним до Apple Intelligence. Apple поки не зробила нічого безпосередньо з Apple Intelligence на Apple TV.

Програмне забезпечення

Ми вже знаємо майже все про iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 та інші оновлення програмного забезпечення Apple цього року завдяки презентації WWDC та місяцям публічного бета-тестування. Можливо, буде одна-дві функції, ексклюзивні для найновіших iPhone, але зазвичай такі речі пов'язані з камерою і є досить незначними.

Головне, чого слід очікувати, – це розкриття дати випуску остаточних версій усіх оновлень. Зазвичай Apple випускає останню передрелізну версію в день презентації, даючи розробникам тиждень або близько того на доопрацювання та подання оновлених додатків для перевірки, а потім випускає оновлення. Тож найімовірніше всі ОС будуть доступні для всіх десь у тиждень 15 вересня.

Чого точно не слід чекати?

Аналітики передбачають, що ми не побачимо жодної згадки Mac або iPad, хоча кілька моделей уже потребують оновлення до M5. Раніше Mac та iPad ділили сцену з iPhone, але в останні роки Apple відкладала ці оновлення для іншої, меншої події пізніше в жовтні чи листопаді.

Якщо Apple планує випуск нових моделей MacBook Pro або iPad Pro на 2025 рік, ми можемо побачити їх через місяць-два.