На які оновлення натякає Apple?

Ключовий захід Apple відбудеться 9 вересня, тож увага спільноти прикута до деталей. Хоча компанія ніколи не підтверджувала, що зашифровує натяки в своїх логотипах, і такі припущення є радше розвагою в очікуванні анонсу, вони часто ґрунтуються на цілком реалістичних чутках і здебільшого справджуються. Аналітики вбачають у новому зображенні два важливих натяки, що стосуються майбутніх флагманів, пише 24 Канал з посиланням на MacRumors.

Нові кольори

Перший натяк – палітра кольорів. Нещодавно з'явилася інформація, що лінійка iPhone 17 Pro буде доступна в п'яти відтінках, два з яких будуть абсолютно новими – помаранчевий та темно-синій. Колірна гама логотипа вересневої події збігається з цими чутками, адже в ньому переважають саме помаранчеві та сині відтінки.

Якщо інформація підтвердиться, повний список кольорів для iPhone 17 Pro виглядатиме так:

Чорний

Білий

Сірий

Темно-синій

Помаранчевий



Нові кольори для iPhone 17 Pro / Фото MacRumors

Боротьба з перегрівом

Другий, і, можливо, більш значущий натяк, стосується внутрішньої конструкції смартфона. Логотип візуально нагадує теплову карту, отриману за допомогою інфрачервоної камери. Це може вказувати на значні зміни в системі тепловідведення, які очікуються в усіх моделях iPhone 17. Зокрема, для версій Pro прогнозують впровадження випаровувальної камери – технології, яка вже застосовується в деяких Android-смартфонах, наприклад, у Samsung Galaxy S25 Ultra, але досі не була помічена в iPhone.

Випаровувальна камера є ефективним рішенням для боротьби з перегрівом пристрою під час виконання ресурсомістких завдань, таких як сучасні ігри чи робота з відео. Ця система являє собою тонку герметичну металеву камеру, що містить невелику кількість рідини. Коли смартфон нагрівається, рідина перетворюється на пару, яка рівномірно розподіляється по всій площі камери, розсіюючи тепло. Потім пара охолоджується, знову конденсується в рідину, і цикл повторюється.

Така технологія дозволить ефективно відводити тепло від нового чипа A19 Pro, який, як очікується, стане серцем iPhone 17 Pro, та забезпечити стабільну продуктивність навіть при пікових навантаженнях.

Презентація

Нагадаємо, презентація відбудеться у вівторок, 9 вересня, о 20:00 за київським часом. Вже зараз ви можете підписатися на нагадування. Для цього натисніть на відео нижче, а потім на кнопку "Сповістити мене".