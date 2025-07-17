Google назвав дату презентації смартфонів Pixel 10

Нарешті відома дата щорічної презентації Made by Google, на якій традиційно представляють нове покоління смартфонів Pixel та інші пристрої компанії. Подія пройде у Нью-Йорку і торкатиметься лише апаратних продуктів, а не програмного забезпечення.

Коли вийде Google Pixel 10?

Компанія Google розвіяла чутки, які раніше вказували на 13 серпня. Вона офіційно призначила свою головну презентацію на тиждень пізніше – 20 серпня 2025 року. В центрі уваги, безперечно, буде нова лінійка смартфонів Pixel 10. Очікується, що вона включатиме кілька моделей: найдешевший Pixel 10, просунуті Pixel 10 Pro та Pro XL, а також флагманський складаний смартфон Pixel 10 Pro Fold, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Серцем нових пристроїв стане фірмовий чип п'ятого покоління Google Tensor G5 , виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом. Це обіцяє значний приріст продуктивності та енергоефективності.

, виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом. Це обіцяє значний приріст продуктивності та енергоефективності. Хоча кардинальних змін у дизайні, ймовірно, не буде, і він нагадуватиме серію Pixel 9, Google зосередиться на внутрішніх покращеннях. Зокрема, ходили чутки, що навіть базова модель Pixel 10 має отримати три основні камери замість двох , як у попередника.

, як у попередника. Особливий акцент знову буде зроблено на нових функціях штучного інтелекту , серед яких очікуються розширені інструменти для редагування відео. Але витоків про те, які нові функції нам покажуть, не було.

, серед яких очікуються розширені інструменти для редагування відео. Але витоків про те, які нові функції нам покажуть, не було. Окрім смартфонів, на заході можуть представити розумний годинник четвертого покоління – Pixel Watch 4 . За чутками, на відміну від конкурентів, які прагнуть зменшити товщину своїх пристроїв, Google може зробити новий годинник трохи товщим. Це дозволить встановити більший акумулятор і суттєво покращити автономність, що було слабким місцем попередніх моделей.

. За чутками, на відміну від конкурентів, які прагнуть зменшити товщину своїх пристроїв, Google може зробити новий годинник трохи товщим. Це дозволить встановити більший акумулятор і суттєво покращити автономність, що було слабким місцем попередніх моделей. Оновлена операційна система WearOS також має отримати додаткові оптимізації для економії заряду.

також має отримати додаткові оптимізації для економії заряду. Також існують припущення про можливий анонс нових навушників Pixel Buds, але деталі про них поки що невідомі.

Захід повинен початися о 20:00 за часом в Україні.