Коли вийде Google Pixel 10?
Компанія Google розвіяла чутки, які раніше вказували на 13 серпня. Вона офіційно призначила свою головну презентацію на тиждень пізніше – 20 серпня 2025 року. В центрі уваги, безперечно, буде нова лінійка смартфонів Pixel 10. Очікується, що вона включатиме кілька моделей: найдешевший Pixel 10, просунуті Pixel 10 Pro та Pro XL, а також флагманський складаний смартфон Pixel 10 Pro Fold, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.
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- Серцем нових пристроїв стане фірмовий чип п'ятого покоління Google Tensor G5, виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом. Це обіцяє значний приріст продуктивності та енергоефективності.
- Хоча кардинальних змін у дизайні, ймовірно, не буде, і він нагадуватиме серію Pixel 9, Google зосередиться на внутрішніх покращеннях. Зокрема, ходили чутки, що навіть базова модель Pixel 10 має отримати три основні камери замість двох, як у попередника.
- Особливий акцент знову буде зроблено на нових функціях штучного інтелекту, серед яких очікуються розширені інструменти для редагування відео. Але витоків про те, які нові функції нам покажуть, не було.
- Окрім смартфонів, на заході можуть представити розумний годинник четвертого покоління – Pixel Watch 4. За чутками, на відміну від конкурентів, які прагнуть зменшити товщину своїх пристроїв, Google може зробити новий годинник трохи товщим. Це дозволить встановити більший акумулятор і суттєво покращити автономність, що було слабким місцем попередніх моделей.
- Оновлена операційна система WearOS також має отримати додаткові оптимізації для економії заряду.
- Також існують припущення про можливий анонс нових навушників Pixel Buds, але деталі про них поки що невідомі.
Захід повинен початися о 20:00 за часом в Україні.