Когда выйдет Google Pixel 10?

Компания Google развеяла слухи, которые ранее указывали на 13 августа. Она официально назначила свою главную презентацию на неделю позже – 20 августа 2025 года. В центре внимания, бесспорно, будет новая линейка смартфонов Pixel 10. Ожидается, что она будет включать несколько моделей: самый дешевый Pixel 10, продвинутые Pixel 10 Pro и Pro XL, а также флагманский складной смартфон Pixel 10 Pro Fold, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Сердцем новых устройств станет фирменный чип пятого поколения Google Tensor G5 , изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу. Это обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности.

, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу. Это обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности. Хотя кардинальных изменений в дизайне, вероятно, не будет, и он будет напоминать серию Pixel 9, Google сосредоточится на внутренних улучшениях. В частности, ходили слухи, что даже базовая модель Pixel 10 должна получить три основные камеры вместо двух , как у предшественника.

, как у предшественника. Особый акцент снова будет сделан на новых функциях искусственного интеллекта , среди которых ожидаются расширенные инструменты для редактирования видео. Но утечек о том, какие новые функции нам покажут, не было.

, среди которых ожидаются расширенные инструменты для редактирования видео. Но утечек о том, какие новые функции нам покажут, не было. Кроме смартфонов, на мероприятии могут представить умные часы четвертого поколения – Pixel Watch 4 . По слухам, в отличие от конкурентов, которые стремятся уменьшить толщину своих устройств, Google может сделать новые часы немного толще. Это позволит установить больший аккумулятор и существенно улучшить автономность, что было слабым местом предыдущих моделей.

. По слухам, в отличие от конкурентов, которые стремятся уменьшить толщину своих устройств, Google может сделать новые часы немного толще. Это позволит установить больший аккумулятор и существенно улучшить автономность, что было слабым местом предыдущих моделей. Обновленная операционная система WearOS также должна получить дополнительные оптимизации для экономии заряда.

также должна получить дополнительные оптимизации для экономии заряда. Также существуют предположения о возможном анонсе новых наушников Pixel Buds, но детали о них пока неизвестны.

Мероприятие должно начаться в 20:00 по времени в Украине.