Ютубер, що пропагував теорію пласкої Землі, визнав свою помилку, прибувши до Антарктиди

Ініціатива The Final Experiment ("Останній експеримент") – це програма, метою якої є переконати деяких людей, що планета насправді кругла, а не пласка, як вони вірять. Задля цього прихильників теорії змови відправляють до Антарктиди й показують, що Сонце там може не заходити за горизонт протягом 24 годин, що було б неможливо, якби Земля була пласкою.

Кругла чи пласка

На початку місяця до південного материка вирушив блогер Джеран Кампанелла, який веде YouTube-канал jeranism. Кампанелла є одним із найвідоміших і найбільш впливових прихильників теорії пласкої Землі. Зараз його дивляться 164 тисячі людей. У результаті свого перебування в Антарктиді, він у прямому ефірі визнав, що помилявся, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Оскільки Земля куляста, то у первні періоди року Сонце може лишатися на небі протягом усієї доби. Проте одне з ключових переконань теорії пласкої Землі полягає в тому, що це неможливо, так само як нібито неможливим є той факт, що Сонце рухається в протилежних напрямках на Північному і Південному полюсах.

Адепти пласкої Землі винайшли собі "азимутально-еквідистантну карту" (AE), яка враховує 24-годинний день на Північному полюсі, але вона не може пояснити, чому Сонце рухається в протилежному напрямку в Антарктиді.

Насправді різні напрямки руху Сонця можна пояснити лише через сферичну Землю. Сонце "рухається" в різних напрямках на Північному та Південному полюсах через те, що вони розташовані на протилежних кінцях Землі. Спостерігачі на полюсах дивляться на обертання планети з протилежних точок. А цілодобове Сонце пояснюється особливим кутом нахилу нашої планети.

Ця різниця в русі лежить в основі The Final Experiment, і цього року лідер проєкту Вілл Даффі вирішив, що він повинен переконати Джерана Кампанеллу, який відкидав можливість цілодобового сонця, ставлячи під сумнів усі наявні відеодокази. Лише особисто відвідавши Південний полюс і побачивши це на власні очі, він не мав іншого вибору, крім як відмовитися від своїх переконань у прямому ефірі.

Кампанелла заявив, що його помилка була доведена:

Іноді в житті буває, що ти помиляєшся. А я думав, що сонце не світить 24 години на добу. Насправді я був у цьому впевнений,

– сказав блогер.

Він також спробував згладити кути своєї заяви, розуміючи, яку критику отримає від інших прихильників теорії змови про пласку Землю: "Я усвідомлюю, що мене назвуть підставною особою лише за те, що я це скажу. Я щиро вірив, що не існує 24-годинного Сонця, а [тепер] я щиро вірю в те, що воно є".

Однак, хоча він і визнає, що помилявся, ютубер додав: "Це не означає, що з картою AE покінчено, що з пласкою Землею покінчено. Можливо, хтось має відповідь. Я не маю цієї відповіді прямо зараз".

Здається, наступною подорожжю блогера повинен стати політ на орбіту.