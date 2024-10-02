Сезон ураганів у США: трампісти заявили, що демократи спрямовують шторми на республіканців

Виборці Дональда Трампа мають якусь дивну любов до конспірології. Не так давно ми чули, що Камала Гарріс нібито прийшла на дебати з сережками-навушниками, в які їй транслювали підказки, а тепер прихильники колишнього президента США кажуть, що демократи керують ураганами, скеровуючи їх туди, де більшість виборців голосують за Трампа. Що цікаво, сам кандидат допомагає це поширювати.

Що відбувається

Усе почалося досить безневинно. У понеділок Дональд Трамп написав, що деяких людей, які страждають від руйнувань урагану "Гелен", нібито навмисно ігнорують, тому що вони є республіканцями. Він сказав це у своїй соцмережі Truth Social, а також в X Ілона Маска.

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Після цього кандидат у президенти поспішив заявити про візит до штату Джорджія, де зустрівся з проповідником Франкліном Гремом і нібито привіз "багато матеріалів для надання допомоги", в тому числі паливо та обладнання. Цікаво, що ніяких підтверджень цієї допомоги немає, пише видання Gizmodo, називаючи Трампа "серійним брехуном, [який] часто приписує собі те, чого він просто не робив".

Я скоро буду там, але мені не подобаються повідомлення, які я отримую про те, що федеральний уряд і губернатор штату-демократ роблять усе можливе, щоб не допомагати людям у республіканських районах. MAGA!

– написав Трамп у понеділок.

Трохи згодом, під час фотосесії колишнього президента репортер NBC News Гарретт Хааке поцікавився у Трампа про його дописи, записавши, "звідки це взялося", але той відповів: "Просто подивіться" й просто пішов геть.

Народження теорії змови

Після всіх цих заяв один із впливових користувачів соцмереж, який має понад 2 мільйони підписників, написав, що ураган навмисно оминув округи, які голосували за президента Джо Байдена у 2020 році, щоб завдати шкоди традиційно республіканським регіонам. Імовірно, він надихався попередніми теоріями змов, які вже не вперше стверджують, що демократи буквально контролюють погоду і всілякі стихійні лиха.

Шторм, здавалося, майже методично оминав найблакитніші райони цих вирішальних штатів, що вагаються, і водночас спустошував червоні райони. Який божевільний збіг,

– написав Метт Воллес у своєму блозі на X, прикріпивши власноруч створену карту, що показує шлях руйнувань від урагану "Гелен" з накладанням результатів виборів 2020 року.

При цьому він одразу ж визнає, що "було кілька помітних винятків, як-от Ешвіль (який на 60% складається з синіх)".

Неясно, наскільки далеко зайде ця теорія змови, однак вона має великий потенціал на фоні нинішніх катастроф, які накрили деякі регіони США у зв'язку з ураганом "Гелен". У вже згаданому Ешвіллі, наприклад, вода піднялася до самих дахів.

В іншому звинуваченні стверджується, що всі катастрофи були влаштовані, щоб перешкодити Трампу виступити у Валдості, штат Джорджія. Автор пише, що "400 доріг досі закриті", а багато з них узагалі зруйновані.

Тим часом на Гаваях тривають сильні пожежі, що, на думку конспірологів свідчить про застосування "зброї спрямованої енергії" з боку демократів та особисто Байдена.

Прихильники Трампа зараз поширюють й інші теорії змов, не пов'язані з погодою. Так, вони видають підготовку до параду в Південній Кореї за підготовку до Третьої світової війни у США, звинувачують демократів у навмисному зведенні потяга з рейок в Огайо та інших речах.