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Усе почалося досить безневинно. У понеділок Дональд Трамп написав, що деяких людей, які страждають від руйнувань урагану "Гелен", нібито навмисно ігнорують, тому що вони є республіканцями. Він сказав це у своїй соцмережі Truth Social, а також в X Ілона Маска.

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Після цього кандидат у президенти поспішив заявити про візит до штату Джорджія, де зустрівся з проповідником Франкліном Гремом і нібито привіз "багато матеріалів для надання допомоги", в тому числі паливо та обладнання. Цікаво, що ніяких підтверджень цієї допомоги немає, пише видання Gizmodo, називаючи Трампа "серійним брехуном, [який] часто приписує собі те, чого він просто не робив".

Я скоро буду там, але мені не подобаються повідомлення, які я отримую про те, що федеральний уряд і губернатор штату-демократ роблять усе можливе, щоб не допомагати людям у республіканських районах. MAGA!

– написав Трамп у понеділок.

Трохи згодом, під час фотосесії колишнього президента репортер NBC News Гарретт Хааке поцікавився у Трампа про його дописи, записавши, "звідки це взялося", але той відповів: "Просто подивіться" й просто пішов геть.

Народження теорії змови

Після всіх цих заяв один із впливових користувачів соцмереж, який має понад 2 мільйони підписників, написав, що ураган навмисно оминув округи, які голосували за президента Джо Байдена у 2020 році, щоб завдати шкоди традиційно республіканським регіонам. Імовірно, він надихався попередніми теоріями змов, які вже не вперше стверджують, що демократи буквально контролюють погоду і всілякі стихійні лиха.

Шторм, здавалося, майже методично оминав найблакитніші райони цих вирішальних штатів, що вагаються, і водночас спустошував червоні райони. Який божевільний збіг,

– написав Метт Воллес у своєму блозі на X, прикріпивши власноруч створену карту, що показує шлях руйнувань від урагану "Гелен" з накладанням результатів виборів 2020 року.

При цьому він одразу ж визнає, що "було кілька помітних винятків, як-от Ешвіль (який на 60% складається з синіх)".

Неясно, наскільки далеко зайде ця теорія змови, однак вона має великий потенціал на фоні нинішніх катастроф, які накрили деякі регіони США у зв'язку з ураганом "Гелен". У вже згаданому Ешвіллі, наприклад, вода піднялася до самих дахів.

В іншому звинуваченні стверджується, що всі катастрофи були влаштовані, щоб перешкодити Трампу виступити у Валдості, штат Джорджія. Автор пише, що "400 доріг досі закриті", а багато з них узагалі зруйновані.

Тим часом на Гаваях тривають сильні пожежі, що, на думку конспірологів свідчить про застосування "зброї спрямованої енергії" з боку демократів та особисто Байдена.

Прихильники Трампа зараз поширюють й інші теорії змов, не пов'язані з погодою. Так, вони видають підготовку до параду в Південній Кореї за підготовку до Третьої світової війни у США, звинувачують демократів у навмисному зведенні потяга з рейок в Огайо та інших речах.