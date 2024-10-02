Что происходит

Все началось довольно невинно. В понедельник Дональд Трамп написал, что некоторых людей, страдающих от разрушений урагана "Хелен", якобы намеренно игнорируют, потому что они являются республиканцами. Он сказал это в своей соцсети Truth Social, а также в X Илона Маска.

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После этого кандидат в президенты поспешил заявить о визите в штат Джорджия, где встретился с проповедником Франклином Грэмом и якобы привез "много материалов для оказания помощи", в том числе топливо и оборудование. Интересно, что никаких подтверждений этой помощи нет, пишет издание Gizmodo, называя Трампа "серийным лжецом, [который] часто приписывает себе то, чего он просто не делал".

Я скоро буду там, но мне не нравятся сообщения, которые я получаю о том, что федеральное правительство и губернатор штата-демократ делают все возможное, чтобы не помогать людям в республиканских районах. MAGA!

– написал Трамп в понедельник.

Чуть позже, во время фотосессии бывшего президента репортер NBC News Гарретт Хааке поинтересовался у Трампа о его сообщениях, записав, "откуда это взялось", но тот ответил: "Просто посмотрите" и просто ушел.

Рождение теории заговора

После всех этих заявлений один из влиятельных пользователей соцсетей, который имеет более 2 миллионов подписчиков, написал, что ураган намеренно обошел округа, которые голосовали за президента Джо Байдена в 2020 году, чтобы нанести вред традиционно республиканским регионам. Вероятно, он вдохновлялся предыдущими теориями заговоров, которые уже не впервые утверждают, что демократы буквально контролируют погоду и всевозможные стихийные бедствия.

Шторм, казалось, почти методично обходил самые голубые районы этих решающих штатов, колеблющихся, и одновременно опустошал красные районы. Какое сумасшедшее совпадение,

– написал Мэтт Уоллес в своем блоге на X, прикрепив собственноручно созданную карту, показывающую путь разрушений от урагана "Хелен" с наложением результатов выборов 2020 года.

При этом он сразу же признает, что "было несколько заметных исключений, вроде Эшвиля (который на 60% состоит из синих)".

Неясно, насколько далеко зайдет эта теория заговора, однако она имеет большой потенциал на фоне нынешних катастроф, которые накрыли некоторые регионы США в связи с ураганом "Хелен". В уже упомянутом Эшвилле, например, вода поднялась до самых крыш.

В другом обвинении утверждается, что все катастрофы были устроены, чтобы помешать Трампу выступить в Валдосте, штат Джорджия. Автор пишет, что "400 дорог до сих пор закрыты", а многие из них вообще разрушены.

Тем временем на Гавайях продолжаются сильные пожары, что, по мнению конспирологов свидетельствует о применении "оружия направленной энергии" со стороны демократов и лично Байдена.

Сторонники Трампа сейчас распространяют и другие теории заговоров, не связанные с погодой. Так, они выдают подготовку к параду в Южной Корее за подготовку к Третьей мировой войне в США, обвиняют демократов в преднамеренном сведении поезда с рельсов в Огайо и других вещах.