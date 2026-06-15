SpaceX може заробляти понад 1 трильйон доларів на рік, заявив Ілон Маск

Лише через кілька днів після виходу на біржу SpaceX опинилася в центрі уваги інвесторів. Ілон Маск заявив, що вже за кілька років космічна компанія може досягти рівня доходів, який сьогодні здається майже недосяжним.

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія може отримувати понад 1 трильйон доларів доходу на рік до початку наступного десятиліття. Таку оцінку підприємець опублікував у соцмережі X у відповідь на допис фінансового оглядача Джона Ерліхмана. Про це пише Reuters.

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Наскільки реалістичний прогноз Маска?

"Я буду здивований, якщо дохід не перевищить 1 трильйон доларів у 2031 році", – написав Маск.

Заява прозвучала лише через два дні після історичного виходу SpaceX на фондовий ринок. Під час IPO компанію оцінили більш ніж у 2 трильйони доларів, що автоматично зробило її однією з найдорожчих корпорацій США.

Після дебюту на біржі SpaceX увійшла до шістки найбільших американських компаній за ринковою капіталізацією.

Успішне розміщення акцій також зміцнило позиції Ілона Маска як найбагатшої людини світу. За оцінками американських медіа, він став першим підприємцем, чий статок перевищив позначку в 1 трильйон доларів. Втім, попри колосальну ринкову оцінку, фінансові показники SpaceX поки що значно поступаються найбільшим технологічним корпораціям, таким як Amazon чи Broadcom.

Як зараз заробляє SpaceX?

Основними джерелами доходу компанії залишаються космічні запуски, супутниковий інтернет Starlink, державні контракти та проєкти для оборонного сектору.

Фінансова звітність показує, що у 2025 році виручка SpaceX зросла до 18,67 мільярда доларів проти 14,02 мільярда доларів роком раніше.

Однак стрімке зростання доходів супроводжувалося збитками. Якщо у 2024 році компанія отримала прибуток у розмірі 791 мільйон доларів, то у 2025 році зафіксувала чистий збиток на рівні 4,94 мільярда доларів. Це пояснюється масштабними інвестиціями у розвиток космічної програми Starship, супутникового угруповання Starlink та інших довгострокових проєктів.

Аналітики прогнозують значно скромніше зростання

Не всі на Волл-стріт поділяють оптимізм Маска щодо майбутніх доходів компанії.

За даними The Wall Street Journal, аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs прогнозують, що до 2030 року річна виручка SpaceX перевищить 470 мільярдів доларів.

Своєю чергою, експерти Morgan Stanley очікують показник на рівні близько 330 мільярдів доларів. Навіть такі оцінки передбачають надзвичайно швидке зростання бізнесу, проте вони все одно залишаються значно нижчими за озвучений Маском трильйон доларів на рік.

Що має статися для досягнення трильйонних доходів?

Щоб реалізувати прогноз свого засновника, SpaceX доведеться не просто нарощувати кількість запусків ракет. Ключову роль можуть відіграти кілька стратегічних напрямків.

Найперше йдеться про глобальне масштабування мережі Starlink, яка вже стала одним із найбільших супутникових операторів світу. Крім того, компанія робить ставку на багаторазову надважку ракету Starship, що має суттєво знизити вартість космічних перевезень.

У довгостроковій перспективі Маск також пов'язує майбутнє компанії з колонізацією Марса та розвитком космічної економіки. Саме ці проєкти можуть стати основою для фінансових показників, які сьогодні здаються фантастичними. Поки ж прогнози аналітиків і самого Маска суттєво відрізняються. Проте навіть найобережніші оцінки передбачають, що SpaceX залишатиметься однією з найшвидше зростаючих компаній світу протягом наступних років.