Що вміють нотатки на iPad: 5 корисних функцій

Стандартний застосунок Нотатки на iPad виглядає простим, але приховує низку функцій, які можуть суттєво пришвидшити роботу. Деякі з них дозволяють автоматизувати рутину і краще організувати записи.

Застосунок Apple Notes на iPad часто сприймається як базовий інструмент для записів без зайвих налаштувань. Його простота – одна з головних переваг, особливо для тих, хто не хоче витрачати час на складні сервіси на кшталт Evernote чи Notion. Водночас за мінімалістичним інтерфейсом ховається чимало корисних можливостей. Про це пише BGR.

Як використовувати нотатки на iPad ефективніше?

Одна з менш очевидних функцій – швидке додавання скріншотів прямо з повноекранного прев’ю. Замість того щоб зберігати знімок, відкривати нотатку і додавати його вручну, можна скористатися Apple Pencil. Провівши стилусом з нижнього лівого кута, відкривається попередній перегляд скріншота. Звідти його можна одразу вставити в нову або існуючу нотатку, або зберегти у швидку нотатку. Якщо зробити знімок вебсторінки, є можливість додати її повністю – у вигляді PDF-файлу.

Ще одна зручна можливість – створення нагадувань прямо з нотаток завдяки інтеграції з Reminders. Нотатку можна просто перетягнути у список нагадувань, після чого вона перетвориться на задачу з посиланням на оригінальний запис. Також можна використати голосову команду через Siri. У результаті при спрацюванні нагадування користувач одразу повертається до потрібної нотатки.

Для організації записів стане в пригоді функція "розумних" папок. Вона дозволяє автоматично сортувати нотатки за тегами без ручного переміщення. Достатньо додати до тексту позначку на кшталт #idea або #project – і запис автоматично з’явиться у відповідній папці. За потреби звичайну папку можна перетворити на розумну, а щоб прибрати нотатку – достатньо видалити тег.

Ще один спосіб пришвидшити роботу – використання жестів. На iPad доступні жести трьома пальцями для копіювання, вставки, скасування і повтору дій. Наприклад, "щипок" копіює текст, а зворотний рух вставляє його. Також можна швидко відкривати дві нотатки поруч, перетягуючи їх у різні вікна, або додавати в нотатки посилання, листи чи геолокації простим drag-and-drop.

Як пише Macworld, окремо варто згадати швидкі нотатки. Викликавши їх свайпом з нижнього правого кута за допомогою Apple Pencil, можна робити записи поверх будь-якого застосунку. При цьому система автоматично пропонує додати посилання на відкритий контент – наприклад, сторінку в браузері Safari, лист у пошті чи місце на карті. Це дозволяє швидко зберігати контекст без копіювання вручну.

У підсумку, навіть простий на вигляд інструмент може значно розширити можливості роботи з інформацією. Якщо витратити трохи часу на освоєння цих функцій, Нотатки на iPad можуть замінити складніші сервіси і зробити щоденні задачі швидшими.