Як знімати краще: 5 прихованих функцій камери iPhone

Камера iPhone традиційно отримує найбільше уваги після кожного оновлення смартфонів і iOS. Однак поруч із гучними нововведеннями існують менш помітні, але не менш корисні функції, про які варто знати кожному мобільному фотографу.

Частина таких "прихованих" функцій працює вже давно, інші з'явилися нещодавно – і всі вони здатні зробити зйомку простішою та зручнішою, розповідає BGR.

Запис відео довгим натисканням кнопки фото

Користувачі зазвичай перемикаються між режимами "Фото" та "Відео", але iPhone дозволяє записувати ролики навіть без зміни режиму.

Для цього достатньо затиснути кнопку спуску затвора – запис почнеться миттєво, а завершиться після того, як ви приберете палець. Якщо потрібно знімати довше, можна провести вправо, щоб зафіксувати запис і звільнити руки.

У такому режимі також доступна паралельна фотозйомка. Додатковий плюс – можливість змінювати співвідношення сторін відео, чого не дозволяє стандартний режим "Відео".

Щоправда, є нюанс: при зйомці у форматі 16:9 якість обмежується 1080p, а у форматах 4:3 чи 1:1 підвищується приблизно до 1440p. Для контент-кріейторів, які звикли до 4K, це може бути мінусом, тоді як для повсякденних відео – цілком прийнятний варіант.

Кнопку Camera Control можна налаштувати

Ще одна маловідома можливість пов'язана з кнопкою Camera Control, яка з'явилася в новіших моделях iPhone. За замовчуванням вона відкриває стандартну камеру, але її можна перепризначити на сторонній застосунок – наприклад, якщо ви часто користуєтеся камерою в соцмережах.

Для цього потрібно змінити відповідний параметр у налаштуваннях камери. Після цього кнопка працюватиме майже так само: натискання зробить фото, а проведення пальцем допоможе змінювати масштаб. Важливо лише, щоб обрана програма мала доступ до камери.

Як зробити фото не торкаючись екрана?

Зробити фото без дотику до екрана також реально. У застосунку "Команди" доступна функція голосового запуску зйомки – достатньо активувати голосового помічника та сказати відповідну фразу.

Камера зробить знімок без відкриття інтерфейсу попереднього перегляду. За бажанням цей сценарій можна відредагувати – додати таймер або перемкнутися на фронтальну камеру.

Інтерактивне сканування тексту і посилань

Смартфон також уміє "читати" текст через камеру. Якщо навести об'єктив на номер телефону, веб-посилання чи будь-який інший напис, система запропонує виконати дію – подзвонити, відкрити сайт, скопіювати або перекласти текст.

Функція підтримує кілька мов, серед яких англійська, іспанська, французька, японська та турецька. Це може бути корисно для швидкого збереження контактів, роботи з конспектами або перегляду інформації на плакатах.

Плавний зум однією кнопкою

Нарешті, кнопка Camera Control здатна забезпечити плавний, безперервний зум. Замість стандартного перемикання між фіксованими значеннями – наприклад, 0.5x, 1x чи 4x – користувач може активувати режим точного масштабування.

Після цього достатньо провести пальцем по кнопці, щоб збільшувати або зменшувати кадр із високою точністю.

Цікавий факт! На флагманських моделях максимальний рівень зуму може сягати десятків крат, що особливо зручно під час зйомки віддалених об'єктів.

Ці функції не завжди опиняються в центрі уваги презентацій чи рекламних матеріалів, але здатні суттєво спростити повсякденну фотозйомку, а сканування тексту через камеру взагалі буде корисним для виконання різних побутових завдань.

Функції, про які ми вам розповіли, відкривають нові сценарії використання камери й можуть стати вам у пригоді, тож про такі моменти краще знати й поділитися ними зі знайомими.