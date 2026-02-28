5 неочевидних функцій iPad, про які мало хто знає

iPad за роки перетворився з великого планшета для розваг на повноцінний робочий інструмент. З кожним оновленням iPadOS він отримує нові жести та функції, частину з яких легко пропустити. Ось п’ять корисних можливостей, які допоможуть працювати швидше та зручніше.

З моменту дебюту у 2010 році iPad суттєво змінився як у плані "заліза", так і програмного забезпечення. Особливо помітним стало оновлення 2025 року, коли Apple випустила iPadOS 26. Система отримала розширену підтримку багатозадачності з віконним режимом, що пішов далі за концепцію Stage Manager попередніх років. Разом із цим з’явилися й дизайнерські зміни на кшталт Liquid Glass із напівпрозорими ефектами, які подобаються не всім. Про це пише BGR.

Які жести та функції iPad справді економлять час?

Водночас саме iPadOS 26 розкриває потенціал багатьох жестів та інструментів. Частина з них працює і на старіших версіях системи, але у поєднанні з новим віконним режимом вони стають значно ефективнішими. Для деяких функцій може знадобитися Apple Pencil, а старі моделі планшета можуть потребувати оновлення системи або самого пристрою.

Швидке перемикання між застосунками. У iPadOS 26 застосунки можна відкривати у вигляді вікон, як на комп’ютері. Але навіть якщо ви працюєте у повноекранному режимі, перемикатися між програмами можна за секунди. Проведіть пальцем вгору від нижнього краю екрана до середини й відпустіть – відкриється список запущених застосунків. Ще швидше – гортати ліворуч або праворуч уздовж нижнього краю, переходячи між останніми відкритими програмами.

Як пише PCmag, є й окрема можливість, якої немає на iPhone: перемикання за допомогою чотирьох або п’яти пальців. Достатньо торкнутися екрана кількома пальцями й провести ліворуч або праворуч у будь-якій частині дисплея. Активувати цю опцію можна в Налаштуваннях у розділі Багатозадачність і жести.

Гнучке налаштування віртуальної клавіатури. Під’єднана клавіатура перетворює iPad на подобу ноутбука, але й екранна клавіатура має приховані можливості. Якщо звести пальці на клавіатурі, вона зменшиться до формату, схожого на iPhone. Такий режим зручний для набору однією рукою й дозволяє переміщати клавіатуру по екрану. У меню клавіатури також можна обрати режим Floating або Split, який розділяє її на дві частини по краях екрана – це спрощує друк великими пальцями.

Щоб точніше переміщати курсор, затисніть пробіл – клавіатура перетвориться на трекпад. А якщо на клавіші є два символи, достатньо провести вниз по ній, щоб швидко ввести верхній знак без перемикання розкладки.

Швидке редагування тексту жестами. Окрім набору тексту, iPad підтримує жести для редагування. Щоб скопіювати виділений фрагмент, зведіть три пальці. Повторення жесту виконає вирізання. Для вставлення розведіть три пальці у потрібному місці. Альтернатива – затиснути виділений текст, перетягнути його й відпустити там, де потрібно.

Для скасування дії проведіть трьома пальцями ліворуч або двічі торкніться ними екрана. Жест праворуч поверне скасовану дію. Ці так звані Productivity Gestures доступні з iPadOS 13 і можуть значно пришвидшити роботу, особливо у віконному режимі iPadOS 26.

Нотатки прямо з екрана блокування. Швидку нотатку можна створити, провівши вгору з нижнього кута екрана. Але є ще швидший спосіб для власників Apple Pencil. На екрані блокування достатньо торкнутися стилусом дисплея й почати писати – відкриється Quick Note.

Цю функцію можна активувати в Налаштуваннях у розділі Нотатки, дозволивши доступ із екрана блокування. Рукописні записи за потреби перетворюються на друкований текст за допомогою Scribble.

Скріншот одним рухом. Замість одночасного натискання кнопок живлення та гучності можна провести діагонально з нижнього лівого кута екрана – і скріншот буде збережено. Жест доступний у iPadOS 13 і новіших версіях.

У налаштуваннях можна обрати, який кут відповідатиме за створення знімка екрана, а також дозволити виконання жесту лише з Apple Pencil, щоб уникнути випадкових скріншотів. Водночас у iPadOS 26 кутові жести працюють лише тоді, коли вимкнено багатозадачність, зокрема Stage Manager. Це можна зробити через Центр керування.

iPad продовжує розвиватися не лише як пристрій для перегляду контенту, а як повноцінний інструмент для навчання та роботи. І саме жести та малопомітні функції часто визначають, наскільки швидко й ефективно ви з ним взаємодієте.