Як приховати всі іконки на робочому столі Windows 11 та стати ефективніши

З часом робочий стіл комп'ютера має властивість накопичувати десятки файлів та ярликів, що створює візуальний хаос. У Windows 11 існує вбудована функція, яка дозволяє миттєво приховати всі елементи інтерфейсу екрана.

Це дрібне, але важливе налаштування допоможе вам зменшити когнітивне навантаження та зосередитися на поточних завданнях, не видаляючи при цьому жодних важливих даних чи програм, пояснює 24 Канал.

Багато хто з теплотою згадує часи Windows Me на початку 2000-х, коли громіздкі монітори були нормою, а користувачі тільки відкривали для себе можливості Paint та Internet Explorer.

У той період історії ПК розміщення іконок безпосередньо на робочому столі було стандартною практикою для швидкого доступу до програм та документів. Ця звичка заповнювати екран сіткою ярликів глибоко вкоренилася у свідомості користувачів.

Однак у сучасних реаліях, зокрема в Windows 11, потреба в такому підході значно зменшилася. Програми зручно закріплювати на панелі завдань або в меню "Пуск". Попри це, багато інсталяторів сторонніх програм продовжують за звичкою створювати ярлики на робочому столі.

Навіть сама Microsoft, яка останнім часом менше приділяє уваги цьому елементу інтерфейсу, все ще додає туди іконки "Кошика", браузера Edge та Windows Spotlight.

Коли екран захаращується через нові інсталяції, оновлення та випадкові файли, виникає потреба у "цифровому прибиранні". Замість того щоб видаляти ярлики по одному, існує значно простіший метод, який дозволяє миттєво приховати все зайве, не змінюючи структуру файлів.

Як швидко прибрати робочий стіл?

Щоб прибрати всі теки та ярлики з робочого столу Windows 11, достатньо натиснути правою кнопкою миші на будь-якому порожньому місці, перейти в меню "Вигляд" і зняти галочку з пункту "Відображати піктограми робочого столу". Повернути все назад можна, виконавши ті ж самі дії.



Ось як швидко приховати все з робочого столу / Скриншот 24 Каналу

Варто зазначити, що такий підхід до оптимізації робочого простору підходить не всім. Якщо ви звикли використовувати робочий стіл як тимчасову дошку для активних проєктів, вимкнення іконок може бути незручним. Було б добре мати для цієї функції комбінацію гарячих клавіш, проте наразі перемикання доступне лише через контекстне меню.

Чи справді чистий робочий стіл сприяє вашій ефективності?

Прихильники цифрового мінімалізму вважають, що зменшення кількості відволікаючих факторів критично важливе для боротьби з когнітивним перевантаженням, пише Pocket Lint.

У світі, де увага постійно розпорошується, скорочення "цифрового мотлоху" допомагає подолати параліч прийняття рішень і покращити концентрацію.

Для досягнення максимального ефекту можна комбінувати чистий робочий стіл з іншими інструментами цифрового детоксу.

Наприклад, обмежувати використання соцмереж за допомогою таких рішень, як Reef для Android або Unhook для Chrome, використовувати лаконічні оболонки типу Olauncher на смартфоні, або програми для фокусування на кшталт HazeOver на Mac.

На ПК з Windows 11 просте приховування іконок стає тим самим маленьким лайфгаком, що дозволяє насолодитися фоновим зображенням і спокійно працювати без зайвого шуму, зберігаючи при цьому швидкий доступ до файлів у разі потреби.