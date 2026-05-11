Приват24 не працює: що відомо про збій 11 травня

Застосунок Приват24 перестав працювати 11 травня 2026 року. Користувачі не можуть зайти до своїх облікових записів, щоб здійснити перекази та інші операції.

Що відомо?

Як повідомляють користувачі в інтернеті, наразі додаток видає "помилку виконання операції" під час спроби авторизуватися, пише 24 Канал.

У ПриватБанку вже надали перші коментарі про збій:

Ми працюємо над усуненням тимчасового технічного збою з авторизацією та входом у Приват24. Просимо вибачення у наших клієнтів за незручності, пов’язані з ситуацією,

– прокоментував прессекретар банку Олег Серга виданню РБК-Україна.

При цьому банк не надає навіть приблизних термінів усунення проблеми.

Оновлення о 12:17

Станом на цей момент у банку повідомили про відновлення стабільної роботи. Як пише "Суспільне", тепер усі платежі та перекази відбуваються у звичайному режимі.

При цьому в банку так і не назвали причину збою.

ПриватБанк у 2026 році продовжує активно розширювати можливості Приват24, додаючи нові цифрові сервіси та інструменти для щоденного використання. Останні оновлення стосуються як фінансових операцій, так і додаткових функцій, які виходять за межі класичного мобільного банкінгу.

Одним із найбільш помітних нововведень останнього часу стала поява функції "Запит на оплату". Вона дозволяє швидко розділяти спільні витрати між друзями, колегами або членами родини. Наприклад, після спільної вечері чи поїздки користувач може надіслати іншим учасникам запит на компенсацію частини витрат без необхідності вручну передавати номер картки або реквізити. Фактично Приват24 рухається у бік моделі, яку вже давно популяризували західні фінансові сервіси на кшталт Splitwise або Revolut, пише видання "Парламент".

Також у березні банк оновив систему платежів через IBAN. У застосунку з'явився сканер реквізитів, який автоматично зчитує номер рахунку через камеру смартфона. Це має зменшити кількість помилок під час переказів і пришвидшити оплату рахунків. У матеріалах про оновлення ПриватБанк описує цей підхід як рух до "невидимих платежів", де частину рутинних дій система бере на себе.

Окремий акцент банк робить на інвестиційних сервісах. У мобільному Приват24 активно просувають операції з облігаціями внутрішньої державної позики. У розділі "Портфель" користувачі можуть бачити прибутковість своїх ОВДП, купувати та продавати цінні папери безпосередньо через смартфон. Це частина ширшої тенденції, коли українські банки намагаються перетворити мобільний банкінг на універсальну фінансову платформу, а не лише сервіс для переказу грошей.

Останній великий збій

Нагадаємо, останній помітний збій у Приват24 відбувся 26 березня. Користувачі повідомляли про короткочасний збій у роботі Приват24. Частина клієнтів не могла увійти до застосунку або користуватися окремими функціями. У банку заявили, що проблему швидко усунули, а доступ до сервісів повністю відновили.