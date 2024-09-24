iPhone 16 має неприємні проблеми з сенсорним екраном

iPhone 16 почав продаватися кілька днів тому, але перші власники пристрою вже повідомляють про проблеми з функціональністю сенсорного екрану пристрою. Протягом вихідних численні користувачі Reddit поділилися своїм досвідом щодо "мертвих зон" на екрані телефону, зокрема, навколо кнопки керування камерою.

Користувачі Reddit зазначають, що ці проблеми впливають на свайпи в "Налаштуваннях" iOS та певних застосунках, що дратує та негативно впливає на користувацький досвід.

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Перше повідомлення про цю проблему з'явилося на сайті 9to5Mac і одразу ж викликало бурхливе обговорення в Інтернеті. Це навіть призвело до появи терміну Touchgate для опису цієї проблеми.

Хоча спочатку вважалося, що проблеми з сенсорним екраном стосуються лише iPhone 16, деякі користувачі стверджували, що старіші моделі iPhone також страждають від цієї проблеми. Однак масштаби проблеми залишаються незрозумілими, оскільки не всі користувачі iPhone 16 відчувають однакові труднощі.

Хоча Apple ще не прокоментувала цю проблему офіційно, багато хто очікує, що компанія вирішить її найближчим часом.

Власники iPhone очікують на реакцію Apple

Це не рідкість, коли нещодавно випущені продукти або програмне забезпечення стикаються з помилками. Наприклад, після запуску iOS 17 минулого року користувачі повідомляли про проблеми з підключенням до Wi-Fi, які Apple швидко вирішила за допомогою оновлення програмного забезпечення. Очікується, що подібна реакція буде і після того, як Apple виявить причину проблеми з сенсорним екраном iPhone 16.

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Наразі потенційні покупці можуть почекати з придбанням нового iPhone, поки проблема не буде вирішена.