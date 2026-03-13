Чи тягне MacBook Neo сучасні ігри: результати тестів здивували

Новий MacBook Neo спробували використати як ігровий ноутбук, протестувавши його в десяти популярних тайтлах. Результати виявилися дуже різними: частина ігор працювала напрочуд добре навіть на слабкому “залізі”, тоді як інші показали настільки низьку частоту кадрів, що грати було неможливо.

Автор YouTube-каналу про ігри на Mac Ендрю Цай перевірив можливості MacBook Neo у десяти різних проєктах. Серед них були Control, Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2, Dark Souls Remastered, Elden Ring, Minecraft, ремейк Resident Evil 2, Resident Evil Requiem, World of Warcraft та інші. Частина з них має нативні версії для macOS, інші запускалися через шар трансляції Windows-додатків, а деякі – через емуляцію консолей. Про це пише Techradar.

Дивіться також Перші тести MacBook Neo показують реальну потужність: як він порівнюється з іншими ноутбуками

Чому одні ігри працюють добре, а інші – ні?

Одразу стало зрозуміло, що ноутбук не створювався для геймінгу. Хоча мобільний чип A18 Pro демонструє високу продуктивність для свого класу, графічні можливості значно поступаються дискретним відеокартам у геймерських моделях. Крім того, пристрій має лише 8 ГБ об’єднаної пам’яті та працює без вентилятора, що призводить до тротлінгу під сильним навантаженням.

Найбільшим сюрпризом став запуск Cyberpunk 2077. Гру довелося виставити на мінімальні налаштування з роздільною здатністю 720p, але вона залишалася “ледве придатною для гри”. З огляду на вимогливість цього проєкту, блогер назвав результат справжнім дивом для мобільного чипа.

Нативні ігри для Mac показали найкращі результати. Control працювала майже з 50 кадрами на секунду при 1080p і низьких налаштуваннях, що блогер оцінив як цілком комфортний досвід. Ремейк Resident Evil 2 2019 року взагалі досяг стабільних 60 fps при тій самій роздільній здатності. Це, за словами тестувальника, демонструє, наскільки багато залежить від оптимізації під Apple Silicon.

Як пише 9to5mac, ігри Windows, запущені через CrossOver, часто провалювалися. Resident Evil Requiem показувала приблизно 15 fps навіть у 720p на мінімальних параметрах. Counter-Strike 2 працювала близько 5 fps і була фактично непридатною для гри. В обох випадках система впиралася у ліміт 8 ГБ пам’яті.

Старі або менш вимогливі тайтли поводилися значно краще. Dark Souls Remastered стабільно тримала 60 fps при 1080p і низьких налаштуваннях. Minecraft взагалі демонстрував від 200 до 300 fps. Простi 2D-ігри, наприклад Mewgenics, працювали практично без проблем навіть через трансляційний шар.

Окремо перевірили емуляцію. Неназвану гру для Nintendo Switch вдалося запустити приблизно з 30 fps, але періодичні підгальмовування знову пояснювалися нестачею пам’яті.

Загалом тест показав чітку закономірність: ігри, оптимізовані спеціально під macOS і чипи Apple, можуть працювати на MacBook Neo цілком комфортно навіть попри скромні характеристики. Найбільші проблеми виникають із сучасними вимогливими проєктами, особливо Windows-іграми, які потребують додаткових ресурсів для перекладу на іншу архітектуру.