Гендиректор Cloudflare Метью Прінс попередив, що розвиток генеративного ШІ може кардинально змінити інтернет. Він описав три можливі сценарії майбутнього, серед яких один — "лякаюче ймовірний" – загрожує зосередженням контролю над інформацією у руках кількох великих компаній.

Метью Прінс заявив, що пошукові системи вже втратили роль головного інтерфейсу мережі. На зміну їм приходять так звані answer engines – "машини відповідей", які синтезують чужий контент і позбавляють творців трафіку та доходів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на подкаст WIRED’s Big Interview.

Яке майбутнє інтернету бачить керівник Cloudflare?

Він окреслив три можливі сценарії:

"Мертвий інтернет" (малоймовірний).

За цією теорією людський контент зникне, а всю інформацію створюватимуть боти. Прінс вважає такий сценарій нереалістичним, адже ШІ потребує людських текстів для навчання.

"Сценарій Black Mirror" (лякаюче ймовірний).

У цьому варіанті всі журналісти, науковці та автори працюватимуть лише на кілька великих ШІ-компаній. Прінс порівняв це з епохою Медічі у Флоренції XV століття, коли мистецтво й наука фінансувались обмеженим колом багатих родин. Подібний підхід означатиме, що глобальна інформаційна система контролюватиметься кількома корпораціями на кшталт OpenAI, Anthropic чи Perplexity, які формуватимуть власний світогляд у стилі "консервативна версія", "ліберальна версія", "китайська" чи "індійська". Це суперечить первинній ідеї інтернету як відкритого простору знань.

"Модель Netflix" (позитивний варіант).

Найбільш оптимістичний сценарій передбачає, що ШІ-компанії почнуть платити авторам за ліцензований контент. Це створить нову економіку знань, де ЗМІ й дослідники надаватимуть матеріали як бібліотеку для ШІ, а не залишатимуться без компенсації. Вже зараз великі видавці, серед яких Associated Press та Conde Nast, обмежують доступ ШІ-скрейперів до своїх сайтів або подають до суду, як нещодавно зробила Penske Media проти Google через функцію AI Overview у пошуку.

Cloudflare теж зробила крок у цьому напрямку – компанія дозволила своїм клієнтам блокувати доступ ШІ-ботів, якщо ті не платять за контент. За словами Прінса, це питання виживання: без живого інтернету у Cloudflare не буде сенсу існувати.

Як медіакомпанії захищають себе від безкоштовного збору даних AI?

Поки ШІ захоплює інтернет, великі медіакомпанії, намагаються не віддавати свої дані безкоштовно. Низка великих інтернет-платформ, зокрема Reddit, Yahoo та Medium, оголосили про підтримку нового відкритого стандарту Really Simple Licensing (RSL). Він має регулювати використання їхнього контенту штучним інтелектом і забезпечити компенсацію видавцям за дані, які скрейплять AI-системи.

Запуск RSL супроводжується створенням керівної некомерційної організації – RSL Collective, яку очолюють колишній CEO Ask.com Даг Лідс і співзасновник RSS Еккарт Вальтер. Колектив бачить себе аналогом ASCAP і BMI, що управляють авторськими правами у музичній сфері.

Технічне забезпечення ініціативи бере на себе хмарна компанія Fastly, яка виступатиме своєрідним "фейс-контролем" для ботів. У майбутньому до процесу може долучитися й Cloudflare, що вже тестує власну систему "pay-per-crawl".