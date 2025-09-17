Укр Рус
Техно Інтернет Штучний інтелект може зруйнувати інтернет, попереджає CEO Cloudflare
17 вересня, 17:35
4

Штучний інтелект може зруйнувати інтернет, попереджає CEO Cloudflare

Артур Зайонц

Гендиректор Cloudflare Метью Прінс попередив, що розвиток генеративного ШІ може кардинально змінити інтернет. Він описав три можливі сценарії майбутнього, серед яких один — "лякаюче ймовірний" – загрожує зосередженням контролю над інформацією у руках кількох великих компаній.

Метью Прінс заявив, що пошукові системи вже втратили роль головного інтерфейсу мережі. На зміну їм приходять так звані answer engines – "машини відповідей", які синтезують чужий контент і позбавляють творців трафіку та доходів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на подкаст WIRED’s Big Interview.

Яке майбутнє інтернету бачить керівник Cloudflare?

Він окреслив три можливі сценарії:

  • "Мертвий інтернет" (малоймовірний).
    За цією теорією людський контент зникне, а всю інформацію створюватимуть боти. Прінс вважає такий сценарій нереалістичним, адже ШІ потребує людських текстів для навчання.

  • "Сценарій Black Mirror" (лякаюче ймовірний).
    У цьому варіанті всі журналісти, науковці та автори працюватимуть лише на кілька великих ШІ-компаній. Прінс порівняв це з епохою Медічі у Флоренції XV століття, коли мистецтво й наука фінансувались обмеженим колом багатих родин. Подібний підхід означатиме, що глобальна інформаційна система контролюватиметься кількома корпораціями на кшталт OpenAI, Anthropic чи Perplexity, які формуватимуть власний світогляд у стилі "консервативна версія", "ліберальна версія", "китайська" чи "індійська". Це суперечить первинній ідеї інтернету як відкритого простору знань.

  • "Модель Netflix" (позитивний варіант).
    Найбільш оптимістичний сценарій передбачає, що ШІ-компанії почнуть платити авторам за ліцензований контент. Це створить нову економіку знань, де ЗМІ й дослідники надаватимуть матеріали як бібліотеку для ШІ, а не залишатимуться без компенсації. Вже зараз великі видавці, серед яких Associated Press та Conde Nast, обмежують доступ ШІ-скрейперів до своїх сайтів або подають до суду, як нещодавно зробила Penske Media проти Google через функцію AI Overview у пошуку.

Cloudflare теж зробила крок у цьому напрямку – компанія дозволила своїм клієнтам блокувати доступ ШІ-ботів, якщо ті не платять за контент. За словами Прінса, це питання виживання: без живого інтернету у Cloudflare не буде сенсу існувати.

Як медіакомпанії захищають себе від безкоштовного збору даних AI?

Поки ШІ захоплює інтернет, великі медіакомпанії, намагаються не віддавати свої дані безкоштовно. Низка великих інтернет-платформ, зокрема Reddit, Yahoo та Medium, оголосили про підтримку нового відкритого стандарту Really Simple Licensing (RSL). Він має регулювати використання їхнього контенту штучним інтелектом і забезпечити компенсацію видавцям за дані, які скрейплять AI-системи.

Запуск RSL супроводжується створенням керівної некомерційної організації – RSL Collective, яку очолюють колишній CEO Ask.com Даг Лідс і співзасновник RSS Еккарт Вальтер. Колектив бачить себе аналогом ASCAP і BMI, що управляють авторськими правами у музичній сфері.

Технічне забезпечення ініціативи бере на себе хмарна компанія Fastly, яка виступатиме своєрідним "фейс-контролем" для ботів. У майбутньому до процесу може долучитися й Cloudflare, що вже тестує власну систему "pay-per-crawl".