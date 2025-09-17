Укр Рус
Техно Интернет Искусственный интеллект может разрушить интернет, предупреждает CEO Cloudflare
17 сентября, 17:35
4

Искусственный интеллект может разрушить интернет, предупреждает CEO Cloudflare

Артур Заёнц

Гендиректор Cloudflare Мэтью Принс предупредил, что развитие генеративного ИИ может кардинально изменить интернет. Он описал три возможных сценария будущего, среди которых один - "пугающе вероятный" - грозит сосредоточением контроля над информацией в руках нескольких крупных компаний.

Мэтью Принс заявил, что поисковые системы уже потеряли роль главного интерфейса сети. На смену им приходят так называемые answer engines – "машины ответов", которые синтезируют чужой контент и лишают создателей трафика и доходов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст WIRED's Big Interview.

Смотрите также В ChatGPT появится реклама прямо в диалоге, но вы вряд ли заметите ее и это настораживает

Какое будущее интернета видит руководитель Cloudflare?

Он очертил три возможных сценария:

  • "Мертвый интернет" (маловероятный).
    По этой теории человеческий контент исчезнет, а всю информацию будут создавать боты. Принс считает такой сценарий нереалистичным, ведь ИИ нуждается в человеческих текстах для обучения.

  • "Сценарий Black Mirror" (пугающе вероятный).
    В этом варианте все журналисты, ученые и авторы будут работать только на несколько крупных ИИ-компаний. Принс сравнил это с эпохой Медичи во Флоренции XV века, когда искусство и наука финансировались ограниченным кругом богатых семей. Подобный подход будет означать, что глобальная информационная система будет контролироваться несколькими корпорациями вроде OpenAI, Anthropic или Perplexity, которые будут формировать собственное мировоззрение в стиле "консервативная версия", "либеральная версия", "китайская" или "индийская". Это противоречит первоначальной идее интернета как открытого пространства знаний.

  • "Модель Netflix" (положительный вариант).
    Наиболее оптимистичный сценарий предполагает, что ИИ-компании начнут платить авторам за лицензированный контент. Это создаст новую экономику знаний, где СМИ и исследователи будут предоставлять материалы как библиотеку для ИИ, а не оставаться без компенсации. Уже сейчас крупные издатели, среди которых Associated Press и Conde Nast, ограничивают доступ ИИ-скрейперов к своим сайтам или подают в суд, как недавно сделала Penske Media против Google из-за функции AI Overview в поиске.

Cloudflare тоже сделала шаг в этом направлении – компания позволила своим клиентам блокировать доступ ИИ-ботов, если те не платят за контент. По словам Принса, это вопрос выживания: без живого интернета у Cloudflare не будет смысла существовать.

Как медиакомпании защищают себя от бесплатного сбора данных AI?

Пока ИИ захватывает интернет, крупные медиакомпании, стараются не отдавать свои данные бесплатно. Ряд крупных интернет-платформ, в частности Reddit, Yahoo и Medium, объявили о поддержке нового открытого стандарта Really Simple Licensing (RSL). Он должен регулировать использование их контента искусственным интеллектом и обеспечить компенсацию издателям за данные, которые скрейплять AI-системы.

Запуск RSL сопровождается созданием руководящей некоммерческой организации – RSL Collective, которую возглавляют бывший CEO Ask.com Даг Лидс и сооснователь RSS Эккарт Вальтер. Коллектив видит себя аналогом ASCAP и BMI, управляющих авторскими правами в музыкальной сфере.

Техническое обеспечение инициативы берет на себя облачная компания Fastly, которая будет выступать своеобразным "фейс-контролем" для ботов. В будущем к процессу может присоединиться и Cloudflare, что уже тестирует собственную систему "pay-per-crawl".