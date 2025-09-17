Мэтью Принс заявил, что поисковые системы уже потеряли роль главного интерфейса сети. На смену им приходят так называемые answer engines – "машины ответов", которые синтезируют чужой контент и лишают создателей трафика и доходов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст WIRED's Big Interview.

Смотрите также В ChatGPT появится реклама прямо в диалоге, но вы вряд ли заметите ее и это настораживает

Какое будущее интернета видит руководитель Cloudflare?

Он очертил три возможных сценария:

"Мертвый интернет" (маловероятный).

По этой теории человеческий контент исчезнет, а всю информацию будут создавать боты. Принс считает такой сценарий нереалистичным, ведь ИИ нуждается в человеческих текстах для обучения.

"Сценарий Black Mirror" (пугающе вероятный).

В этом варианте все журналисты, ученые и авторы будут работать только на несколько крупных ИИ-компаний. Принс сравнил это с эпохой Медичи во Флоренции XV века, когда искусство и наука финансировались ограниченным кругом богатых семей. Подобный подход будет означать, что глобальная информационная система будет контролироваться несколькими корпорациями вроде OpenAI, Anthropic или Perplexity, которые будут формировать собственное мировоззрение в стиле "консервативная версия", "либеральная версия", "китайская" или "индийская". Это противоречит первоначальной идее интернета как открытого пространства знаний.

"Модель Netflix" (положительный вариант).

Наиболее оптимистичный сценарий предполагает, что ИИ-компании начнут платить авторам за лицензированный контент. Это создаст новую экономику знаний, где СМИ и исследователи будут предоставлять материалы как библиотеку для ИИ, а не оставаться без компенсации. Уже сейчас крупные издатели, среди которых Associated Press и Conde Nast, ограничивают доступ ИИ-скрейперов к своим сайтам или подают в суд, как недавно сделала Penske Media против Google из-за функции AI Overview в поиске.

Cloudflare тоже сделала шаг в этом направлении – компания позволила своим клиентам блокировать доступ ИИ-ботов, если те не платят за контент. По словам Принса, это вопрос выживания: без живого интернета у Cloudflare не будет смысла существовать.

Как медиакомпании защищают себя от бесплатного сбора данных AI?

Пока ИИ захватывает интернет, крупные медиакомпании, стараются не отдавать свои данные бесплатно. Ряд крупных интернет-платформ, в частности Reddit, Yahoo и Medium, объявили о поддержке нового открытого стандарта Really Simple Licensing (RSL). Он должен регулировать использование их контента искусственным интеллектом и обеспечить компенсацию издателям за данные, которые скрейплять AI-системы.

Запуск RSL сопровождается созданием руководящей некоммерческой организации – RSL Collective, которую возглавляют бывший CEO Ask.com Даг Лидс и сооснователь RSS Эккарт Вальтер. Коллектив видит себя аналогом ASCAP и BMI, управляющих авторскими правами в музыкальной сфере.

Техническое обеспечение инициативы берет на себя облачная компания Fastly, которая будет выступать своеобразным "фейс-контролем" для ботов. В будущем к процессу может присоединиться и Cloudflare, что уже тестирует собственную систему "pay-per-crawl".