На фоне финансового кризиса в медиа-индустрии несколько крупных онлайн-площадок решили внедрить новый стандарт лицензирования Really Simple Licensing (RSL). Его задача – установить прозрачные правила для компаний из сферы искусственного интеллекта, которые собирают материалы для обучения моделей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Смотрите также В ChatGPT появится реклама прямо в диалоге, но вы вряд ли заметите ее и это настораживает

Что такое RSL и почему его поддержали крупные платформы?

RSL интегрируется в протокол robots.txt и позволяет публикаторам определять, на каких условиях AI-компании могут использовать их контент. Доступные опции включают бесплатное использование с атрибуцией, подписку, оплату за каждый скрейп или даже модель "pay-per-inference", где деньги платятся только тогда, когда контент использован для ответа модели.

Запуск RSL сопровождается созданием руководящей некоммерческой организации – RSL Collective, которую возглавляют бывший CEO Ask.com Даг Лидс и сооснователь RSS Эккарт Вальтер. Коллектив видит себя аналогом ASCAP и BMI, управляющих авторскими правами в музыкальной сфере.

К инициативе уже присоединились Reddit, Yahoo, People Inc., Medium, wikiHow, Ziff Davis, The Daily Beast, Ranker, Raptive, O'Reilly Media и другие издатели. Reddit CEO Стив Гаффман подчеркнул, что стандарт поможет сохранить открытый веб и защитить онлайн-сообщества.

Несмотря на амбициозные заявления, остается вопрос: будут ли AI-компании придерживаться RSL. Ранее они часто игнорировали robots.txt, однако инициаторы убеждены, что новый протокол можно сделать юридически обязательным. В качестве аргумента Лидс привел пример с делом Anthropic, где речь шла о 1,5 миллиарда долларов компенсации за несанкционированное обучение ИИ, хотя окончательное решение еще не принято.

Техническое обеспечение инициативы берет на себя облачная компания Fastly, которая будет выступать своеобразным "фейс-контролем" для ботов. В будущем к процессу может присоединиться и Cloudflare, что уже тестирует собственную систему "pay-per-crawl".

Организаторы считают, что RSL выгоден и самим AI-разработчикам: он позволяет заключать масштабные сделки вместо многочисленных локальных контрактов и легально использовать контент из лучших источников. Это снижает риск "галлюцинаций" в ответах моделей и создает прозрачную систему оплаты – если контент использован, за него платят, если нет – расходов нет.

Как ИИ корпорации взаимодействуют с медиакомпаниями?

Например, OpenAI в начале этого года объявила о заключении партнерства на три года с изданием Axios. В рамках этого соглашения, компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, профинансирует расширение сети местных информационных бюллетеней Axios. Новые филиалы будут открыты в городах Питтсбург (штат Пенсильвания), Канзас-Сити (Миссури), Боулдер (Колорадо) и Хантсвилл (Алабама).

Это сотрудничество является уникальным для OpenAI, ведь это первый случай, когда компания финансирует непосредственно редакционную деятельность медиапартнера. Ранее OpenAI заключила соглашения о лицензировании контента со многими изданиями, такими как Vox Media, The Atlantic и Financial Times. Однако детали этих соглашений не разглашались, а сами они не предусматривали инвестиций в развитие изданий.