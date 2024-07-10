Це прорив: учені навчилися прогнозувати періоди теплих течій Ель-Ніньо на роки вперед

Вчені кажуть, що тепер вони можуть прогнозувати сильний Ель-Ніньо. Вони використали кліматичні дані за тисячі років, щоб показати, що південні коливання температур можна передбачити більш ніж на два роки вперед.

Земний океан має один дуже цікавий цикл, який наука досі не розгадала до кінця. Він характеризується двома крайностями – раптовим потеплінням поверхневих течій (Ель-Ніньо) і їхнім похолоданням (Ла-Нінья). Коли температура води росте, течії розносять додаткове тепло по всій планеті, підвищуючи загальну температуру атмосфери. Минулорічні температурні рекорди частково були забезпечені саме приходом Ель-Ніньо, обіцяючи повторення ситуації також і цього року.

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Прогнозування океанічного циклу

Цей кліматичний цикл океану, хоч і не підкорився нам повністю, все ж є одним із найбільш вивчених і передбачуваних, хоча вчені досі не вміли визначати ні терміни приходу теплих чи холодних течій, ні їхню тривалість – лише спостерігати за фактичними показниками температур. На основі цього робилися певні прогнози, які могли сягати періодів від 6 до 12 місяців.

Але нове дослідження в деяких випадках збільшує цей прогностичний проміжок більш ніж удвічі. На прилеглих до США територіях Ель-Ніньо і Ла-Нінья впливають на урагани в Атлантичному і Тихому океанах, тому вченим зі США так важливо розуміти й прогнозувати цей цикл. Подібно до гойдалки, Ла-Нінья послаблює ураганну активність у східній частині Тихого океану і посилює її в Атлантиці. Ель-Ніньо робить все навпаки. І сильні явища Ель-Ніньо зазвичай означають вологу погоду на південному заході США, тоді як Ла-Нінья зазвичай віщує спекотні сухі умови в тому ж регіоні.

Прогнозувати погоду більш ніж на кілька тижнів вперед складно, але "коли в процес втягується океан, поверхня суші або лід, ми можемо отримати більш тривалу передбачуваність, оскільки ці процеси розвиваються повільніше. Що стосується прогнозування Ель-Ніньо та Ла-Ніньї, які сукупно позначаються як ENSO, то чим більше часу ми матимемо для будь-якого з них, тим краще.

Прогнози ENSO є цінними для планування на випадок надзвичайних ситуацій та управління ресурсами. Наприклад, якщо в найближчі кілька років ймовірні посушливі умови, уряди штатів можуть заздалегідь запровадити плани з економії води або її зберігання.

Однак мало хто з дослідників намагався передбачити Ель-Ніньо або Ла-Нінья більш ніж на рік уперед.

Новий метод

Щоб перевірити, чи можна довіряти таким прогнозам, провідний автор дослідження Натан Ленссен, кліматолог з Гірничої школи Колорадо і науковий співробітник Національного центру атмосферних досліджень, проаналізував зі своєю командою 10 складних моделей, які для моделювання клімату використовували дані про рівень моря, температуру повітря, кількість опадів тощо за сотні й тисячі років.

Ці моделі відтворювали певний момент часу — скажімо, січень 2000 року — і намагалися спрогнозувати клімат на наступні три роки – 2000, 2001 і 2002 роки, оскільки зараз ми маємо дані про погоду в той час і можемо перевірити, наскільки прогноз на основі моделі збігається з фактичними даними. Моделі також показували, чи ймовірні Ель-Ніньо, Ла-Нінья або нейтральний стан протягом цих 36 місяців.

Дослідники виявили, що ENSO є найбільш передбачуваним після сильних явищ Ель-Ніньо, таких як у 1997 та 2016 роках. Робота показала, що ці прогнози можна робити щонайменше за два роки наперед. Багаторічні прогнози були менш надійними під час слабкого Ель-Ніньо чи Ла-Нінья або в проміжках між "нейтральними" подіями.

З огляду на те, що попередній період Ель-Ніньо, який щойно закінчився і вже міняється на Ла-Нінью, був дуже сильним, тепер вчені зможуть ефективно спрогнозувати цикл на найближчі два роки й більше.

Центри прогнозування клімату ще не оприлюднили довгострокових прогнозів, але Ленссен і його команда ведуть переговори з міжнародними агентствами, щоб з'ясувати, коли і чи варто взагалі оприлюднювати такі довгострокові прогнози ENSO.