66% населення планети відчують дефіцит води вже до 2100 року: де буде найгірше

Нещодавнє дослідження Утрехтського університету прогнозує, що дефіцит чистої води погіршиться в усьому світі через зміну клімату й соціально-економічні фактори. Це вплине на 66% населення планети до кінця століття. Але деякі території страждатимуть більше, ніж інші.

Перспективи не радують

Нове дослідження Утрехтського університету, нещодавно опубліковане в журналі Nature Climate Change, підкреслює гостру потребу у вирішенні питань кількості та якості води в майбутніх стратегіях управління водними ресурсами. Особливо це стосується країн Глобального Півдня, де вплив відчуватиметься непропорційно сильніше.

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Люди потребують чистої води для пиття і санітарії, а також для виробництва харчів, енергії та промислових товарів. У той час як громади й політики намагаються подолати проблеми дефіциту води на місцях, учені прагнуть пролити світло на причини, наслідки та можливі способи боротьби з цією кризою.

Використовуючи симуляції на основі найсучаснішої моделі кількості та якості води, автори оцінюють сучасний та майбутній глобальний дефіцит.

Зміна клімату та соціально-економічний розвиток мають багатогранний вплив на доступність та якість водних ресурсів, а також на попит на них у майбутньому. Зміни в цих трьох аспектах мають вирішальне значення для оцінки майбутнього дефіциту води,

– каже провідний автор доктор Едвард Джонс.

Географія відіграє велику роль

За оцінками дослідження, 55% населення планети наразі проживає в районах, які відчувають нестачу чистої води щонайменше один місяць на рік. До кінця століття ця цифра може зрости до 66%.

Хоча прогнозується, що глобальний дефіцит води в майбутньому посилиться, зміни та наслідки не будуть однаковими у всіх регіонах світу. Наприклад, майбутнє зростання дефіциту води в Західній Європі та Північній Америці зосереджене лише на кількох місяцях року, що переважно зумовлено кількісними аспектами водних ресурсів. І навпаки, збільшення дефіциту води в країнах, що розвиваються, як правило, більш поширене в просторі і зберігається протягом більшої частини року.

"Збільшення майбутнього впливу є найбільшим на Глобальному Півдні. Це, як правило, зумовлено поєднанням швидкого зростання населення та економіки, зміни клімату й погіршенням якості води", – додав Джонс.

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Якість води теж є важливим пунктом у загальній картині, але чомусь науковці здебільшого не звертають уваги на цей аспект, який насправді має вирішальне значення для безпечного водокористування. Попередні оцінки все ще переважно зосереджуються лише на кількості води.

Тому ключовою метою цього дослідження було також нормалізувати включення якості води в оцінки дефіциту.

Джонс підсумовує, що нестача чистої води становить системний ризик як для людей, так і для екосистем, і це стає все важче ігнорувати. "Наша робота підкреслює, що поряд з істотним скороченням наших потреб у воді, ми повинні приділяти не менше уваги усуненню забруднення води, щоб переломити хід глобальної водної кризи", – каже він.