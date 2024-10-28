Apple готується представити процесор M4 у Mac і він покликаний змінити правила гри

Цього тижня Apple розпочинає масштабне оновлення Mac, основою якого стане новий процесор M4. Відповідно до розсилки від аналітика Bloomberg Марка Гурмана, Apple продовжує розвивати власну лінійку процесорів, підвищуючи продуктивність пристроїв для завдань штучного інтелекту та ігор.

Замінивши Intel на власні чипи кілька років тому, Apple зараз пропонує черговий прорив з M4, що задасть новий напрямок у світі обчислень. Раніше компанія продемонструвала, що вона не планує відставати в гонці штучного інтелекту і M4 покликаний це продемонструвати.

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Потужність та продуктивність: що пропонує M4?

Новий процесор Apple M4 – це значний крок уперед у технологічній еволюції компанії. Основні характеристики M4 включають збільшену кількість ядер центрального процесора, що підвищує продуктивність як для багатозадачності, так і для високопродуктивних обчислень, зокрема в галузі штучного інтелекту.

Вперше представлений в iPad Pro, M4 привернув увагу своєю швидкістю та ефективністю і технологією, адже він виготовлений за новим 3-нанометровим технологічним процесом.



Можливості M4 / Фото Apple

Нейронний рушій (Neural Engine) нового процесора здатен обробляти до 38 трильйонів операцій за секунду, що вдвічі перевищує показники попередника M3. Це робить M4 ключовим компонентом для Apple Intelligence та інших задач штучного інтелекту, зокрема покращуючи обробку зображень та можливості геймінгу.

Модельний ряд Mac з M4: чим вражає кожен пристрій?

Новий M4 буде встановлено в кількох моделях Mac.

Apple анонсує 24-дюймовий iMac,

дві версії Mac mini,

а також 14- і 16-дюймові MacBook Pro з M4.

Різні моделі отримають версії чипа від базової до M4 Pro, що запропонує користувачам вибір. Для перших моделей MacBook Pro Apple, ймовірно, пропонуватиме чип з 10 ядрами.

Mac mini отримає не тільки оновлений процесор, а й нову конструкцію, наближену за розміром до Apple TV, що додасть компактності і мобільності пристрою. Пристрій також матиме функцію трасування променів – технологію, що забезпечує більш реалістичну графіку в іграх.

Mac для геймерів

Завдяки трасуванню променів та значно покращеній графічній обробці, M4 відкриває нові можливості для Mac в ігровій сфері. Хоча Mac традиційно не асоціюється з геймінгом, новий процесор може змінити цю ситуацію.

Той же Mac mini з M4 забезпечить значно вищу деталізацію зображення та плавність ігрового процесу, що особливо актуально на тлі конкуренції з Windows-платформами.

Плани Apple на рік

Процесор M4 стане доступним в інших пристроях Apple протягом наступного року. Очікується, що MacBook Air отримає M4 на початку 2025 року, а Mac Studio і Mac Pro – в середині наступного року.

Крім того, Apple планує розширити лінійку бюджетних пристроїв з M4, включаючи новий низькобюджетний iPad, а також працює над створенням компактного розумного екрана для дому.

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Марк Гурман вважає, що M4 для Apple є черговим потужним кроком вперед у напрямку до власної технологічної незалежності. Таким чином компанія посилює свої позиції в галузі штучного інтелекту та геймінгу.

Завдяки M4 компанія пропонує значний приріст продуктивності, що зробить Mac більш універсальним та привабливим для широкого кола користувачів, які нарешті отримають один пристрій для будь-яких задач – від роботи до розваг і це справді матиме вирішальне значення.