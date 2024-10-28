Заменив Intel на собственные чипы несколько лет назад, Apple сейчас предлагает очередной прорыв с M4, что задаст новое направление в мире вычислений. Ранее компания продемонстрировала, что она не планирует отставать в гонке искусственного интеллекта и M4 призван это продемонстрировать.

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Мощность и производительность: что предлагает M4?

Новый процессор Apple M4 – это значительный шаг вперед в технологической эволюции компании. Основные характеристики M4 включают увеличенное количество ядер центрального процессора, что повышает производительность как для многозадачности, так и для высокопроизводительных вычислений, в частности в области искусственного интеллекта.

Впервые представленный в iPad Pro, M4 привлек внимание своей скоростью и эффективностью и технологией, ведь он изготовлен по новому 3-нанометровому технологическому процессу.



Возможности M4 / Фото Apple

Нейронный движок (Neural Engine) нового процессора способен обрабатывать до 38 триллионов операций в секунду, что вдвое превышает показатели предшественника M3. Это делает M4 ключевым компонентом для Apple Intelligence и других задач искусственного интеллекта, в частности улучшая обработку изображений и возможности гейминга.

Модельный ряд Mac с M4: чем поражает каждое устройство?

Новый M4 будет установлен в нескольких моделях Mac.

Apple анонсирует 24-дюймовый iMac,

две версии Mac mini,

а также 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с M4.

Разные модели получат версии чипа от базовой до M4 Pro, что предложит пользователям выбор. Для первых моделей MacBook Pro Apple, вероятно, будет предлагать чип с 10 ядрами.

Mac mini получит не только обновленный процессор, но и новую конструкцию, приближенную по размеру к Apple TV, что придаст компактности и мобильности устройству. Устройство также будет иметь функцию трассировки лучей – технологию, что обеспечивает более реалистичную графику в играх.

Mac для геймеров

Благодаря трассировке лучей и значительно улучшенной графической обработке, M4 открывает новые возможности для Mac в игровой сфере. Хотя Mac традиционно не ассоциируется с геймингом, новый процессор может изменить эту ситуацию.

Тот же Mac mini с M4 обеспечит значительно более высокую детализацию изображения и плавность игрового процесса, что особенно актуально на фоне конкуренции с Windows-платформами.

Планы Apple на год

Процессор M4 станет доступным в других устройствах Apple в течение следующего года. Ожидается, что MacBook Air получит M4 в начале 2025 года, а Mac Studio и Mac Pro – в середине следующего года.

Кроме того, Apple планирует расширить линейку бюджетных устройств с M4, включая новый низкобюджетный iPad, а также работает над созданием компактного умного экрана для дома.

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Марк Гурман считает, что M4 для Apple является очередным мощным шагом вперед по направлению к собственной технологической независимости. Таким образом компания усиливает свои позиции в области искусственного интеллекта и гейминга.

Благодаря M4 компания предлагает значительный прирост производительности, что сделает Mac более универсальным и привлекательным для широкого круга пользователей, которые наконец получат одно устройство для любых задач – от работы до развлечений и это действительно будет иметь решающее значение.