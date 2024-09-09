iPhone 16 отримає новий процесор з сюрпризом

Запуск наступного покоління iPhone від Apple вже не за горами, і продовжують з'являтися нові подробиці про серію iPhone 16. Згідно з повідомленням Financial Times, процесор A18, на якому будуть працювати майбутні моделі iPhone 16, буде оснащений передовою архітектурою Armv9, розробленою компанією Arm для підтримки передових можливостей генеративного штучного інтелекту.

Перехід на архітектуру v9 є важливою віхою як для Apple, так і для її давнього партнера, британського розробника мікросхем Arm. Нова архітектура призведе до значного збільшення роялті для Arm, оскільки вона вимагає вдвічі більше гонорарів, ніж її попередниця, архітектура v8.

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З огляду на те, що Apple, основний клієнт Arm, отримує майже половину своїх доходів від продажу iPhone, ця розробка має посилити фінансові відносини між двома технологічними гігантами.

Чим особливий процесор Arm v9

Архітектура v9, представлена Arm у 2021 році, вже використовується в процесорах Apple M4, які працюють на комп'ютерах і планшетах компанії. Тепер, коли процесор A18 буде оснащений цією технологією, iPhone 16 приєднається до числа пристроїв, що пропонують передові функції генеративного штучного інтелекту, що є ключовим акцентом у маркетингу Apple в новій лінійці смартфонів.

ШІ в iPhone 16

Аналітик Bloobberg Марк Гурнман зазначає, що Apple робить велику ставку на Apple Inteligence, які працюватимуть в лінійці смартфонів iPhone 16. Нове залізо відіграє в цьому передову роль, оскільки передові функції штучного інтелекту будуть доступні лише на iPhone 16 та iPhone 15 Pro та Pro Max.



Можливості Arm v9 у порівнянні з попередніми версіями / Інфографіка Arm

, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max оснащені чипом A17 Pro на базі старої архітектури Armv8, однак з виходом серії iPhone 16 цей функціонал буде розширено ще більше.

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Майбутня бета-версія iOS 18.1, яка перебуває на стадії розробки, також буде підтримувати ці функції, керовані ШІ, під назвою Apple Intelligence.