Ось усе, що ми знаємо про новий процесор Apple M4

Учора на заході "Let Loose" компанія Apple розповіла про свій новий чип M4, в якому основна увага приділяється вдосконаленому штучному інтелекту та можливостям машинного навчання. Процесор дебютує в нових планшетах iPad Pro.

Що відомо про M4

Створений за новим 3-нанометровим техпроцесом другого покоління, чип Apple M4 має чотири продуктивних і шість ефективних ядер, а також 10-ядерний графічний процесор. Що стосується потужності, Apple стверджує, що процесор M4 на 50% швидший порівняно з M2, а графічний процесор в чотири рази швидший.

Дивіться також Apple представила новий iPad Pro на абсолютно новому чипі M4

Пропускна здатність пам'яті також була покращена до 120 гігабайтів на секунду, і вперше для лінійки iPad Apple додала підтримку динамічного кешування, апаратного прискорення трасування променів і апаратного прискорення затінення сітки. Крім того, Apple запевняє, що підтримує найкращу в своєму класі енергоефективність: M4 забезпечує таку ж продуктивність, як і M2, але при цьому споживає вдвічі менше енергії.



Apple M4 / Фото Apple

M4 також оснащений оновленим 16-ядерним нейронним процесором, який може виконувати до 38 трильйонів операцій в секунду для штучного інтелекту, що в 60 разів швидше, ніж перший NPU компанії A11 Bionic. Apple заявляє, що нейронний рушій M4 буде підтримувати і прискорювати такі завдання, як живі субтитри в реальному часі, ізоляція об'єктів під час зйомки відео в Final Cut Pro і автоматичне визначення музики в StaffPad.

Серед інших можливостей M4 – апаратне прискорення AV1, що є ще одним нововведенням для лінійки iPad, а також зниження вимог до пам'яті при виконанні завдань, що базуються на висновках.

Чип M4 від Apple буде доступний в першу чергу в нових 11- та 13-дюймових iPad Pro, які доступні для попереднього замовлення вже сьогодні до початку офіційних продажів, що розпочнуться 15 травня.