Что известно о M4

Созданный по новому 3-нанометровому техпроцессу второго поколения, чип Apple M4 имеет четыре производительных и шесть эффективных ядер, а также 10-ядерный графический процессор. Что касается мощности, Apple утверждает, что процессор M4 на 50% быстрее по сравнению с M2, а графический процессор в четыре раза быстрее.

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Пропускная способность памяти также была улучшена до 120 гигабайт в секунду, и впервые для линейки iPad Apple добавила поддержку динамического кэширования, аппаратного ускорения трассировки лучей и аппаратного ускорения затенения сетки. Кроме того, Apple уверяет, что поддерживает лучшую в своем классе энергоэффективность: M4 обеспечивает такую же производительность, как и M2, но при этом потребляет вдвое меньше энергии.



Apple M4 / Фото Apple

M4 также оснащен обновленным 16-ядерным нейронным процессором, который может выполнять до 38 триллионов операций в секунду для искусственного интеллекта, что в 60 раз быстрее, чем первый NPU компании A11 Bionic. Apple заявляет, что нейронный движок M4 будет поддерживать и ускорять такие задачи, как живые субтитры в реальном времени, изоляция объектов во время съемки видео в Final Cut Pro и автоматическое определение музыки в StaffPad.

Среди других возможностей M4 – аппаратное ускорение AV1, что является еще одним нововведением для линейки iPad, а также снижение требований к памяти при выполнении задач, базирующихся на выводах.

Чип M4 от Apple будет доступен в первую очередь в новых 11- и 13-дюймовых iPad Pro, которые доступны для предварительного заказа уже сегодня до начала официальных продаж, которые начнутся 15 мая.