Qualcomm і BMW об'єднали зусилля для створення нової системи водійської допомоги, яка дозволяє їхати без рук на кермі на спеціально дозволених дорогах. Технологія побудована на Snapdragon Ride і вже протестована для використання у більш ніж 60 країнах.

Qualcomm, яка вже постачає рішення для інфотейнменту та телематики різним автовиробникам, прагне зміцнити свої позиції у сфері автотехнологій. У компанії заявляють, що портфель майбутніх контрактів у цій галузі сягає 45 мільярдів доларів. Новим кроком стало партнерство з BMW, завдяки якому з’явилася система Snapdragon Ride Pilot. Вона розроблена на базі чипа Snapdragon Ride із власним програмним забезпеченням і відповідає стандартам безпеки ЄС для систем рівня 2+, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Verge.

Snapdragon Ride Pilot працює подібно до Tesla Full Self-Driving, GM Super Cruise та Ford BlueCruise: дозволяє водіям прибирати руки з керма й ноги з педалей на затверджених ділянках доріг. Вперше система була представлена на автошоу в Мюнхені у моделі BMW iX3, яка входить до нової серії "Neue Klasse". Qualcomm повідомляє, що вже найближчими роками географія використання розшириться зі 60 до понад 100 країн.

Попри позиціонування як інструмент зручності, Qualcomm підкреслює, що система має також підвищити безпеку. У компанії переконані: такі технології мають стати настільки ж поширеними, як і ремені безпеки. Водночас дослідники наголошують на ризиках – користувачі часто надмірно покладаються на часткову автоматизацію, що уповільнює їхню реакцію у критичних ситуаціях.

Щоб знизити ризики, Snapdragon Ride Pilot оснащений алгоритмами моніторингу та дублюванням процесів. Автомобіль контролює, щоб водій залишався зосередженим на дорозі.

Життя на дорозі хаотичне, і саме тут участь водія є ключовою,

– зазначив Дхірадж Ахуджа, керівник напряму автономного водіння в Qualcomm.

Як розвивається індустрія безпілотних таксі?

Поки автовиробники виробляють транспорт з обмеженим автопілотом, компанія Tesla Robotaxi відкрила публічний доступ до свого додатку для сервісу роботаксі. Користувачі тепер можуть завантажити його і приєднатися до списку очікування.

Дотепер сервіс був доступний лише для невеликої групи обраних користувачів, інвесторів та інфлюенсерів в Остіні, штат Техас. Однак з публічним запуском програми компанія планує розширити послуги.

У рамках сервісу Tesla використовує близько 10–20 позашляховиків Model Y. Наразі в Остіні транспортні засоби працюють під наглядом "контролера безпеки", який сидить на пасажирському сидінні та може зупинити або припаркувати автомобіль. Для поїздок на шосе контролер пересідає на водійське сидіння. Крім Остіна, у компанії є сервіс неавтономних перевезень у Каліфорнії.

Tesla також запровадила "Політику належної поведінки", яка вимагає від користувачів дотримуватись правил, включаючи "поводься так, ніби за тобою стежить твоя мама" та "будь охайним". Подорожувати без супроводу можуть лише особи віком від 18 років, а діти віком до 13 років узагалі не допускаються до поїздок.

Що відомо про проблеми Tesla Robotaxi?

Запроваджені методи не позбавили Tesla Robotaxi від проблем.

У планах Tesla – розширення послуг на Аризону, Флориду та Неваду. Проте, компанія стикається з регуляторними перешкодами, і для використання своїх розробок без педалей та керма їй потрібні федеральні дозволи.

Крім того, Управління безпеки дорожнього руху США вже проводить розслідування інцидентів, зафіксованих на відео першими користувачами, коли автомобілі перевищували швидкість та порушували правила дорожнього руху. На ринку роботаксі в Остіні Tesla конкурує з Waymo, який працює у партнерстві з Uber.