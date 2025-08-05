Якщо в червні 2024 року понад 73% власників Tesla купували наступне авто тієї ж марки, то вже у березні 2025 цей показник впав до 49,9% – нижче середнього по галузі. Невдовзі частка лояльних клієнтів повернулася до 57,4% у травні, однак це все одно значно менше, ніж раніше, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Співзасновник Tesla назвав Cybertruck сміттєвим баком

Аналітики S&P Global Mobility відзначають: така динаміка вважається безпрецедентною на ринку автомобілів. Причину різкого падіння лояльності аналітики бачать не лише в політичній активності Маска, а й у застарілому модельному ряді бренду, посиленні конкуренції з боку нових виробників електрокарів та зростанні негативних настроїв серед споживачів.

У 2025 році продажі Tesla у США знизилися на 8%, а в Європі й зовсім впали на 33%. Компанія має мінімальний приріст нових домогосподарств-власників щодо тих, хто відмовився від її авто, що є найгіршим показником за всю історію Tesla. Багато колишніх власників обирають автомобілі Rivian, Polestar чи Porsche.

Чому Tesla різко втратила лояльність?

Однією з ключових точок для падіння стала подія на виборчому полі: Маск підтримав Трампа після замаху на останнього у липні 2024 року.



Графік демонструє падіння лояльності після політичної активності Маска / Фото S&P Global Mobility

Водночас політична боротьба між Маском та Трампом загострювалася: суперечки щодо бюджетних рішень, податкових пільг та державних контрактів досягли апогею навесні 2025 року.

Наприклад, Маск публічно критикував урядовий законопроєкт, а Трамп у відповідь погрожував скасувати федеральні контракти Tesla.

Поступово втрата довіри серед клієнтів вплинула і на світові продажі бренду: у Китаї, за липень 2025 року, продажі Tesla впали на 8,4% – цей ринок також реагує на нову політичну реальність та жорстку конкуренцію.

В умовах активної конкуренції та політичних ризиків майбутнє лояльності до Tesla залишається під питанням.