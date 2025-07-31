На території колишнього заводу з виробництва ядерної зброї виявили осине гніздо, рівень радіації якого вдесятеро перевищував норму. Працівники об'єкта знайшли його під час планової перевірки, обробили інсектицидом та утилізували як радіоактивні відходи. Експерти кажуть, що загрози для населення немає, оскільки оси не відлітають далеко від своїх гнізд. Але як воно могло стати радіоактивним?

Що сталося з гніздом?

Знахідку виявили ще 3 липня на об'єкті Savannah River Site, розташованому поблизу міста Ейкен у Південній Кароліні, США. Цей комплекс був збудований у 1950-х роках для виробництва матеріалів, необхідних для ядерних бомб часів Холодної війни. Гніздо розташовувалося на металевій опорі біля резервуарів, де зберігаються рідкі ядерні відходи, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Під час планової перевірки працівники виявили, що рівень радіації гнізда в 10 разів перевищує федеральні норми безпеки, тож комахи були швидко знищені.

За офіційною версією Міністерства енергетики США, причиною стало так зване "залишкове радіоактивне забруднення" – наслідки тих далеких часів, коли підприємство працювало на повну потужність. Однак що конкретно це означає на практиці, ніхто не пояснив. Відомство запевняє, що жодного витоку з резервуарів не було.

Водночас громадська організація Savannah River Site Watch, яка стежить за діяльністю об'єкта, висловила скептицизм. Вона каже, що звіт у кращому випадку є неповним, оскільки в ньому немає детального опису того, звідки походить забруднення, як оси могли з ним зіткнутися, а головне – чи є ймовірність існування ще одного радіоактивного гнізда десь неподалік, якщо витік усе ж існує.

Представники об'єкта заспокоюють, що оси зазвичай літають лише за кілька сотень метрів від своїх гнізд, тому небезпеки для мешканців за межами території комплексу немає.

З 1990-х років Savannah River Site займається переважно екологічним очищенням та ядерними дослідженнями. Жодних виробництв зброї чи роботи з новими ядерними матеріалами там не ведуть. Принаймні офіційно.