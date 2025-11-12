Інопланетяни чи природа: астрономи вперше зловили "радіосигнал" від міжзоряної комети 3I/ATLAS

Астрономи вперше зафіксували радіовипромінювання від міжзоряної комети 3I/ATLAS, яка зараз подорожує крізь нашу Сонячну систему. Ця подія збіглася в часі з найближчим проходженням комети повз Сонце. Відкриття викликало значний інтерес, але походження сигналу виявилося зовсім не таким, як припускали прихильники теорій про візит позаземної цивілізації.

Що насправді означає це "послання"?

Зафіксований сигнал не мав технологічного походження і не був спробою контакту з боку інопланетян. Насправді радіотелескоп MeerKAT у Південній Африці вловив випромінювання, яке є результатом природних процесів, що відбуваються всередині комети, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Учені пояснюють, що це випромінювання пов'язане з наявністю гідроксильних радикалів (молекул OH) у комі – хмарі газу та пилу, що оточує ядро комети. Ці молекули утворюються, коли сонячне випромінювання розщеплює воду, що випаровується з поверхні комети під дією сонячного тепла, як було з'ясовано ще у дослідженні 2016 року. Цей процес, відомий як дегазація, є чіткою ознакою активності комети і вкотре підтверджує її природне походження.

Це відкриття стало вагомим аргументом проти теорії, яку просуває астрофізик з Гарвардського університету Аві Льоб. Він та невелика група його послідовників припускали, що 3I/ATLAS насправді може бути замаскованим інопланетним космічним кораблем. Подібні припущення висловлювалися і щодо першого міжзоряного об'єкта, Оумуамуа. Проте нові дані чітко вказують на те, що 3I/ATLAS поводиться як звичайна комета, хоч і дуже дивна й давня – її вік може сягати 7 мільярдів років.​



Знімок, на якому 3I/ATLAS – це яскрава біла крапка в центрі зображення. Крапка над нею – це зірка, яка виглядає спотвореною через рух комети / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Цікаво, що сам Аві Льоб уже підтвердив виявлення гідроксильних радикалів в останньому оновленні про 3I/ATLAS у своєму особистому блозі на Medium. Але він не уточнив, чи це ознака класичної кометної активності.

Що відомо про 3I/ATLAS?

Комета 3I/ATLAS є лише третім відомим міжзоряним об'єктом, що завітав у нашу Сонячну систему, рухаючись зі швидкістю понад 210 000 км/год. Ще задовго до фіксації радіосигналу об'єкт демонстрував класичні кометні ознаки, зокрема, у нього з'явився яскравий хвіст під час наближення до Сонця.

Дослідники NASA також раніше фіксували, як з комети вириваються потужні струмені води. Нові дані про гідроксильні радикали лише доповнюють цю картину, підтверджуючи, що сонячна радіація активно взаємодіє з речовиною комети.



Міжзоряну комету 3I/ATLAS зафіксував телескоп Gemini South у кінці серпня / Фото International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/ NSF NOIRLab

Попри різні аномальні характеристики, такі як незвичайний колір, надлишок вуглекислого газу та дивний "антихвіст", астрономічна спільнота знайшла для них наукові пояснення, які не включають діяльність прибульців.