Старий радянський зонд, який скоро впаде на Землю, тягне за собою невідомий об'єкт

Радянський зонд, запущений ще у 1972 році, готується повернутися на Землю. Нові знімки вказують на те, що за ним тягнеться загадковий об'єкт. Що це може бути?

Що кажуть учені

Нові супутникові знімки вказують на те, що радянський космічний апарат, який от-от впаде на Землю, може тягнути за собою щось, схоже на парашут. На фото, опублікованих нещодавно, видно структуру, яка тягнеться за зондом "Космос 482" – це може бути частина системи гальмування, що мала допомогти йому сісти на Венеру. Однак існують сумніви, чи зможе він уповільнити падіння, повідомляє 24 Канал з посиланням на астрофотографа Ральфа Вандеберга.

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Цей спусковий апарат, якому вже 53 роки, наразі повертається до Землі після десятиліть перебування на орбіті. Запущений у 1972 році в межах радянської програми "Венера", зонд мав здійснити посадку на поверхню планети-сусідки. Але через збій ракети-носія апарат розпався: головна частина впала на Землю ще у 1981 році, а посадковий модуль залишився на навколоземній орбіті.

Очікується, що падіння відбудеться приблизно 10 травня. У зв’язку з цим астрономи проаналізували нові фотографії апарата й помітили об’єкт, який тягнеться за ним. Голландський астроном і астрофотограф Ральф Вандеберг, який оприлюднив знімки 29 квітня 2025 року, вважає, що йдеться про "якусь структуру, з’єднану з капсулою". За його словами, цілком можливо, що це парашут, однак остаточної впевненості в цьому немає.



На цих знімках видно слабку структуру, що тягнеться за кораблем / Фото Ralf Vandebergh

"Космос 482" є майже ідентичним апаратом до зонда "Венера-8", який також було запущено в 1972 році. Його "сестра" успішно здійснила посадку на Венеру й передавала дані з її поверхні протягом понад 50 хвилин, перш ніж згоріти в її атмосфері. Сам же "Космос 482" має масу 495 кілограмів і висоту приблизно 1 метр, і спроєктований був так, щоб витримати екстремальні умови атмосфери Венери – тому є велика ймовірність, що він переживе і вхід у земну атмосферу.

Перші знімки високої якості Вандеберг зробив у липні 2024 року. Порівнюючи з фото десятирічної давнини – зокрема, 2014 року – видно, що за капсулою тягнеться витягнутий об'єкт. На кількох кадрах він виглядає як слабко виражена лінія, що виходить з кулеподібного корпусу апарата.

Навіть якщо ця структура справді є парашутом, малоймовірно, що вона виконає свою функцію. Астроном вказує: якщо парашут розкрився ще в космосі, то, швидше за все, він згорить при входженні в щільні шари атмосфери, не сповільнивши падіння.

Поки супутникові трекери уважно стежать за траєкторією апарата, нові знімки та прогнози щодо місця приземлення з’являтимуться найближчими днями.