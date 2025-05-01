Ракета Firefly Alpha впустила супутник у Тихий океан – причина невдачі поки невідома

Американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace зазнала чергової невдачі під час спроби вивести демонстраційний супутник Lockheed Martin на орбіту за допомогою двоступеневої ракети Alpha.

Через технічну несправність другий ступінь ракети з вантажем не досяг заданої орбіти та впав у Тихий океан, інформує 24 Канал.

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Пуск ракети Firefly Alpha (місія FLTA0006) відбувся 29 квітня о 09:37 за місцевим часом з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Політ проходив штатно до моменту відділення першого ступеня – приблизно через 2 хвилини 35 секунд після старту.

У цей момент між ступенями з’явилася хмара диму, однак другий ступінь продовжив набирати висоту, попри помітне відокремлення уламків.

Камера на другому ступені зафіксувала пошкодження: виявилося, що під час розділення було пошкоджено сопло єдиного двигуна Lightning другого ступеня.

Це пошкодження не дозволило другому ступеню досягти необхідної швидкості, тож він разом із супутником не вийшов на орбіту. Через кілька годин після старту Firefly підтвердила провал місії.



Ракета Alpha / Фото Firedly Aerospace

За телеметричними даними, ракета досягла висоти 320 км, однак не набрала орбітальної швидкості. Це спричинило повторне входження в атмосферу та падіння в Південний Тихий океан поблизу Антарктиди. Причини збою досі невідомі.

Місія передбачала доставку багатоцільового демонстраційного супутника LM 400 від Lockheed Martin. Компанія планувала випробувати супутник у космосі, зокрема програмне забезпечення SmartSat, яке дозволяє динамічно переналаштовувати систему апарата.

Платформа LM 400 розрахована на виконання широкого спектра завдань і здатна нести до 1100 кг корисного навантаження.

. Модуль зонда був створений для витримування екстремальних умов, тому є ймовірність, що він переживе повторне входження в атмосферу. Ризик для людей залишається низьким.

Цей запуск став шостим для ракетоносіїв Alpha. Успішними були лише третій (вересень 2023) та п’ятий (липень 2024) старти. Перший запуск у вересні 2021 року завершився аварією через технічний збій, що призвів до втрати керування.

Під час другого пуску в жовтні 2022 року ракета досягла орбіти, але вивела вантаж на нижчу висоту, через що той швидко вийшов з орбіти.